Обращение митрополита Саратовского и Вольского Игнатия по случаю приостановки летнего сезона в православном летнем детском оздоровительном лагере «Солнечный»

«Дорогие братья и сестры, наши юные и взрослые друзья!

В этом летнем сезоне приняты важные меры, направленные на защиту жизни детей во время летнего отдыха. Они связаны с угрозой атак БПЛА. Наш православный детский лагерь «Солнечный» расположен близ Кумысной поляны — там, где эта опасность особенно велика, и мы эти меры полностью поддерживаем. Поэтому летом текущего года «Солнечный» действовать не будет. Мы не можем подвергать наших детей столь очевидному риску: жизнь и безопасность важнее всего. Ведь буквально каждый день приходят известия об атаках и пострадавших в разных российских городах.

Возможностей сделать лето радостным, интересным и познавательным остается достаточно. При многих храмах будут работать детские площадки, проводиться интересные занятия, экскурсии для воспитанников воскресных школ. А наш «Солнечный» в будущем снова поднимет свои флаги!»