В Саратовской области появятся новые меры социальной поддержки

Ранее данные инициативы были представлены губернатором Романом Бусаргиным во время отчета о работе регионального правительства по итогам 2025 года.Одним из законопроектов предлагается установить для многодетных семей компенсацию 50 % расходов на оплату стоимости обучения детей на платной основе в организациях не только среднего профессионального, но и высшего образования независимо от формы обучения.Также в Саратовской области предлагается ввести единовременную выплату при рождении ребенка в студенческой семье, размер которой составит 200 тысяч рублей на каждого ребенка, родившегося в период с 1 января текущего года. Предоставлять ее предлагается независимо от материального положения и факта получения других выплат.Как отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, эти меры поддержки будут осуществляться в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Владимировича Путина «Семья» в соответствии с Региональной программой по повышению рождаемости в Саратовской области и не будут учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер региональной социальной поддержки.В целях расширения возможностей еще одной меры социальной поддержки – единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения, – проектом закона предложено внести ряд изменений в уже действующий закон. Предлагается предоставить право на единовременную выплату вне зависимости от формы обучения, а также не учитывать данную выплату в составе доходов семей при предоставлении им иных мер региональной социальной поддержки.Кроме того, на рассмотрение парламентариев был представлен проект о внесении изменений в Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области». Предлагаемые изменения касаются учета состава семьи для выдачи удостоверения многодетной семьи.На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы было предложено признать утратившими силу некоторые законодательные акты Саратовской области и поддержать представленный законопроект о возможности расширения перечня категорий граждан, для которых устанавливается квотирование рабочих мест для трудоустройства.Министерство труда и социальной защиты области