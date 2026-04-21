21 апреля 2026 ВТОРНИК
Новости
16:30 | 20 апреля
В саратовском минстрое рассказали об изменениях в законодательстве в части капремонта лифтов
15:37 | 20 апреля
Екатерина Мизулина с пониманием отнеслась к решению об ограничениях работы детских лагерей в Саратове в целях безопасности
15:17 | 20 апреля
Обращение митрополита Саратовского и Вольского Игнатия по случаю приостановки летнего сезона в православном летнем детском оздоровительном лагере «Солнечный»
14:39 | 20 апреля
В Саратовской области появятся новые меры социальной поддержки
12:04 | 20 апреля
Школе в Севастополе присвоено имя Юрия Лужкова при участии Фонда его имени
12:00 | 20 апреля
Финал VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в Удмуртии
11:30 | 20 апреля
«Единая Россия» объединяет усилия для помощи бойцам спецоперации
10:30 | 20 апреля
«Саратовский перепляс» собрал почитателей фольклора
09:56 | 20 апреля
Антитеррористическая комиссия Саратова ограничила работу летних лагерей на Кумысной поляне в 2026 году из-за угроз безопасности
20:26 | 18 апреля
Из боевого братства в спортивное: саратовские ветераны СВО готовятся к новым победам
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Новости / Культура
Финал VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в Удмуртии

 
21-24 апреля в Удмуртии пройдёт финал VII сезона фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Один из финалистов – детский театр-студия «Театралика» из Саратова.
 
«Театралика» - постоянный победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей театрального искусства. Среди значимых достижений – Гран-при Международного «Брянцевского фестиваля» в Санкт-Петербурге – дважды, Гран-при Международного фестиваля “Amici” в Италии.
 
Актеры здесь – дети, при этом многие постановки ориентированы на взрослую аудиторию и поднимают серьезные, глубокие темы.
 
Детский театр-студия «Театралика» был образован в Саратове в сентябре 1993 года. Его бессменный режиссёр и художественный руководитель — выпускница высшего Театрального училища имени Б.В. Щукина при Государственном театре Е. Вахтангова Анжелика Лозановски.
 
Трижды победитель фестиваля «Театральное Приволжье». В 2019 – 2 место в номинации «Лучший детский спектакль», Иван Шашлов – Лучшая мужская роль. В 2022 году – 1 место в номинации «Лучший детский спектакль», Анжелика Лозановски – Лучший режиссёр, Даниил Розенфельд – Лучшая мужская роль, Александра Губанова – Лучшая женская роль.
 
В VII сезоне Театрального Приволжья театр представил спектакль «Белый пароход» по повести Чингиза Айтматова. И получил две высокие награды: второе место в номинации «Лучший детский спектакль» и «Лучшая мужская роль» у исполнителя главной роли Павла Семирекова.
 
Спектакль «Белый пароход» в 2025 году завоевал признание на XV Всероссийском фестивале детско-юношеских театров в Екатеринбурге, получив диплом Лауреата 2 степени. Павел Семиреков и Владимир Ильгов, которые исполнили главные роли,  также были отмечены дипломами за актерское мастерство.
 
На XXXII ежегодном всероссийском молодёжном фестивале «Театральная завалинка 2025» в Москве спектакль «Белый пароход» получил диплом победителя, а Павел Семиреков был признан лучшим исполнителем мужской роли.
 
Все участники спектакля «Белый пароход» занесены в государственный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности, что подчеркивает высокий уровень подготовки юных артистов театра.
 
Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.
 