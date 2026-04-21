Финал VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в Удмуртии

просмотров: 155

21-24 апреля в Удмуртии пройдёт финал VII сезона фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Один из финалистов – детский театр-студия «Театралика» из Саратова.«Театралика» - постоянный победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей театрального искусства. Среди значимых достижений – Гран-при Международного «Брянцевского фестиваля» в Санкт-Петербурге – дважды, Гран-при Международного фестиваля “Amici” в Италии.Актеры здесь – дети, при этом многие постановки ориентированы на взрослую аудиторию и поднимают серьезные, глубокие темы.Детский театр-студия «Театралика» был образован в Саратове в сентябре 1993 года. Его бессменный режиссёр и художественный руководитель — выпускница высшего Театрального училища имени Б.В. Щукина при Государственном театре Е. Вахтангова Анжелика Лозановски.Трижды победитель фестиваля «Театральное Приволжье». В 2019 – 2 место в номинации «Лучший детский спектакль», Иван Шашлов – Лучшая мужская роль. В 2022 году – 1 место в номинации «Лучший детский спектакль», Анжелика Лозановски – Лучший режиссёр, Даниил Розенфельд – Лучшая мужская роль, Александра Губанова – Лучшая женская роль.В VII сезоне Театрального Приволжья театр представил спектакль «Белый пароход» по повести Чингиза Айтматова. И получил две высокие награды: второе место в номинации «Лучший детский спектакль» и «Лучшая мужская роль» у исполнителя главной роли Павла Семирекова.Спектакль «Белый пароход» в 2025 году завоевал признание на XV Всероссийском фестивале детско-юношеских театров в Екатеринбурге, получив диплом Лауреата 2 степени. Павел Семиреков и Владимир Ильгов, которые исполнили главные роли, также были отмечены дипломами за актерское мастерство.На XXXII ежегодном всероссийском молодёжном фестивале «Театральная завалинка 2025» в Москве спектакль «Белый пароход» получил диплом победителя, а Павел Семиреков был признан лучшим исполнителем мужской роли.Все участники спектакля «Белый пароход» занесены в государственный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности, что подчеркивает высокий уровень подготовки юных артистов театра.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.