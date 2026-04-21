«Единая Россия» объединяет усилия для помощи бойцам спецоперации

В Саратовской области партия уделяет большое внимание помощи бойцам на фронте и работе с семьями защитников Отечества.Всесторонняя поддержка бойцов реализуется «Единой Россией» в рамках направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы партии.«Обеспечивая поддержку близким участников СВО, партия укрепляет боевой дух и уверенность бойцов на передовой, которые спокойны за свои семьи в тылу», - подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии, депутат Облдумы Сергей Гладков.В своем канале мессенджера MАX он рассказал о том, что в Балашове состоялась очередная встреча с родителями участников спецоперации, которые обратились со своими вопросами.«Вместе с ними работаем для приближения нашей Победы», - поделился Гладков.Помощь членам семей защитников идет параллельно с работой по формированию гуманитарных конвоев.По заявкам бойцов в региональном отделении партийцы первичек «Единой России» собрали очередную партию гуманитарного груза для передачи землякам, отбывающим в зону специальной военной операции.