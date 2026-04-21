«Саратовский перепляс» собрал почитателей фольклора

Им завершился проходивший в течение года семинар-практикум «Бытовые танцы и кадрили Саратовской области» организованный фольклорным отделением Детской школы искусств №21 для преподавателей ДШИ и ДМШ г. Саратова и области в рамках Межрегиональной творческой лаборатории одаренных детей «Через тернии к звездам!». Проводил семинар Ковальский Вадим Владимирович - лауреат Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов, преподаватель СГК им. Л.В. Собинова, этнохореограф фольклорно-этнографических ансамблей «Перепёлки» ДШИ № 21 и «Забава» ГАУК «СОДРИ».В празднике участвовали дети и преподаватели ДШИ №1 им. Н.В. Грибкова, ДШИ №7, ДШИ №9, ДМШ №12, ДШИ №21 г. Саратова, ДМШИ №1 пос. Сокол, ДШИ № 1 им. П.А. Фролова Энгельсского муниципального района, «Базарно-Карабулакской ДШИ», фольклорно-этнографические ансамбли «Забава» и «Забавушка» Дома работников искусств: всего более ста человек!В течение учебного года педагоги-участники семинара занимались традиционной хореографией Саратовской области: разучивали «Духовницкую кадриль», бытовые танцы «Златые горы» и «Светит месяц», записанные в Петровском и Самойловском районах, а затем обучали этому своих учеников. Всё это и было показано на празднике! Закончился «Саратовский перепляс» весёлыми играми и общим хороводом-змейкой.