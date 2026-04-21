Антитеррористическая комиссия Саратова ограничила работу летних лагерей на Кумысной поляне в 2026 году из-за угроз безопасности

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в этом году антитерростической комиссией Саратова, в состав которой входят представители всех правоохранительных органов и надзорных ведомств, принято решение ограничить работу летних лагерей на Кумысной поляне.«Оно мотивировано объективными причинами, связанными с вопросами обеспечения безопасности детей, и протокольно зафиксировано 15 апреля.Специалисты тщательно проанализировали ситуацию. Ранее были случаи повреждения зданий в результате атак БПЛА на территории данных учреждений. Необходимость подобных ограничений неоспорима. Когда речь идет даже о малейшей потенциальной угрозе для детей, - никаких обсуждений быть не может. Это однозначно. Все рекомендации правоохранительных органов будут соблюдены, - подчеркнул глава региона. -Летняя оздоровительная кампания, безусловно, крайне важна для отдыха детей, однако стоит понимать, что любые риски с ней несовместимы. Перед социальным блоком Правительства совместно с администрацией Саратова в этом году поставлена задача максимально расширить возможности для отдыха детей на других безопасных площадках. »Как отметил губернатор, для тех, кто уже приобрел путевки в лагеря на Кумысной поляне, предоставлена возможность вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться в администрацию учреждения, куда была приобретена путевка.«Администрация «Березки» и весь коллектив понимает и поддерживает решение об ограничении работы летних лагерей на территории Кумысной поляны из соображений безопасности. В нашем лагере всегда ребенок и его интересы были во главе угла. И сейчас это решение именно ради детей, их жизни и здоровья. Обсуждать здесь просто нечего.Лето - важное время для отдыха и новых впечатлений, и искренне разделяем ожидания детей и родителей. Именно поэтому считаем правильным сделать паузу сейчас, чтобы в будущем вернуться с тем же уровнем заботы, внимания и безопасности, к которому вы привыкли. А с администрацией и правительством мы продолжаем искать другие варианты, как может дружный коллектив «Березки» помочь ребятам провести летние каникулы с пользой на других безопасных площадках».Руководство детского оздоровительного лагеря «Дубки» и представители родительского сообщества также поддержали решение губернатора Саратовской области, направленное на обеспечение безопасности детейподчеркнула, что в таких вопросах не может быть компромиссов. По её словам, любые профилактические меры сейчас полностью оправданы и своевременны, а временные ограничения — это ответственный шаг ради защиты жизни и здоровья ребят.Аналогичную позицию высказала, мама одного из детей, планировавших отдых в «Дубках». Она отметила, что безопасность всегда должна оставаться абсолютным приоритетом. По её убеждению, при наличии даже потенциальных угроз власти обязаны действовать на опережение, а летнее оздоровление можно успешно организовать и в других форматах.С ней согласна, которая охарактеризовала принятые меры как вынужденные, но необходимые. Она выразила уверенность, что отличной альтернативой для ребят станут летние пришкольные площадки, где детям смогут обеспечить полноценный, интересный, а главное — абсолютно безопасный отдых.