Саратовцев приглашают поучаствовать в субботнике «Мы за чистоту!»

просмотров: 92

С 18 апреля по 3 мая 2026 года во всех регионах страны пройдет Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту», посвященная Году единства народов России. К акции присоединится и Саратовская область.Флагманское мероприятие в регионе состоится 18 апреля 2026 года. Субботник пройдёт на территории Парка Победы. Официальное открытие в 11.00 на площадке Этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области».Главная цель мероприятия — очистить природную территорию и собрать максимальное количество мусора. Участников также ждут интерактивные станции с заданиями на знание экологической культуры, мастер-классы.Программа мероприятий включает:10.00-11.00 - сбор участников на площадке, их регистрация, деление на команды, проведение инструктажа и выдача инвентаря;11:00 – 11:30 – открытие акции;11.30 – 12.30 – уборка территории;11.30 – 13.30 - проведение мастер-классов, тематических выставок, экологических инициатив, мастерской переработки; 12.30 – 13.30 - старт экоквеста – интерактивных станций от партнеров акции на знание экологической культуры и подведение итогов акции.Для участия в экоквесте необходимо зарегистрировать команду по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69d7938deb614605c226dc15/Весь необходимый инвентарь для уборки и перчатки будут выданы на месте.Организаторами серии мероприятий в регионах выступают Росмолодёжь совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Субботники проходят в поддержку национальных проектов Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети».Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области