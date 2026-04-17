Суд подтвердил позицию властей Саратова по развитию микрорайона «Авиатор»

просмотров: 96

Важно, что на протяжении всего этого процесса интересы жителей «Авиатора» последовательно отстаивали городская администрация, министерство строительства и профильные структуры. Существенную поддержку жителям оказывали также общественность и депутаты. В том числе жители микрорайона обращались к депутату Государственной Думы Николаю Панкову, который публично подчёркивал, что в плотно застроенном «Авиаторе» новых высотных домов быть не должно, а территория должна и дальше развиваться комплексно, с учётом интересов людей. По его словам, строительство новой дороги для густонаселённого микрорайона просто необходимо.Речь идёт о земельных участках, которые собственник планировал использовать под строительство. Однако министерство строительства, городская администрация и профильные ведомства настаивали на ином решении — территория требуется для размещения автомобильной дороги, которая улучшит транспортную доступность микрорайона, разгрузит существующую улично-дорожную сеть и создаст условия для расширения маршрутов общественного транспорта.Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Саратова по благоустройству и развитию городской территории Артём Прохоров, ранее министерством жилищно-коммунального хозяйства были подготовлены предложения о внесении изменений в проект планировки территории для последующего изъятия участков под строительство дороги. Правообладатели земли оспорили эти действия в суде, однако по одному из споров уже вынесено решение в пользу министерства. Это позволяет приблизиться к утверждению проекта планировки территории и получить законные основания для проектирования и строительства новых автомобильных дорог.По словам главного архитектора Саратовской области Анастасии Пузановой, линейный объект станет продолжением улицы Кровохижина в границах микрорайона «Авиатор». Именно о такой дороге неоднократно просили местные жители, поскольку внутри микрорайона сложилась стеснённая дорожная сеть, а выезд остаётся затруднённым. Реализация проекта должна существенно улучшить дорожную ситуацию.Новая дорога станет частью масштабной программы развития «Авиатора». Сегодня в микрорайоне, где проживают около 12 тысяч человек, уже работает современная школа, строится ещё одна — на 1500 мест, открыта поликлиника на 500 посещений. Развитие дорожной инфраструктуры рассматривается как следующий необходимый этап формирования полноценной и комфортной городской среды.Проектом предусмотрена магистраль районного значения. Ширина дороги на разных участках составит порядка 35 метров и более в пределах красных линий — территории общего пользования. При этом власти подчёркивают, что дальнейшее развитие микрорайона будет вестись с учётом мнения жителей, в том числе по вопросам озеленения и благоустройства. Вдоль будущей дороги планируется высадка деревьев и кустарников, а также создание скверов.Отдельное внимание власти обращают на ситуацию с продажей жилья в домах, строительство которых на спорных участках не предусмотрено. Жителей предостерегают от покупки квартир в объектах, которые фактически не смогут быть реализованы, поскольку согласно утверждённым градостроительным решениям данная территория предназначена под развитие дорожной сети. В администрации подчёркивают, что любые попытки предлагать такое жильё гражданам могут вводить людей в заблуждение и иметь признаки мошеннических схем. В этой связи покупателям рекомендуется максимально тщательно проверять статус земельных участков и всю разрешительную документацию.Работа по развитию микрорайона «Авиатор» будет продолжена с учётом интересов местных жителей.Органы власти, общественники и депутаты и дальше будут стоять на защите жителей микрорайона, добиваясь того, чтобы его развитие шло в интересах людей, а не в ущерб их правам и качеству жизни.