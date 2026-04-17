17 апреля 2026 ПЯТНИЦА
17:30 | 17 апреля
Саратовцев приглашают поучаствовать в субботнике «Мы за чистоту!»
16:13 | 17 апреля
Суд подтвердил позицию властей Саратова по развитию микрорайона «Авиатор»
15:30 | 17 апреля
Названы самые популярные предметы ЕГЭ в Саратовской области  
14:00 | 17 апреля
Театроведы ГИТИСа оценили спектакли Саратовского ТЮЗа Киселева  
13:46 | 17 апреля
В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова избрали нового атамана на Большом казачьем круге
13:38 | 17 апреля
Третий модуль программы «Наши герои»: ветераны СВО изучают системы управления в Саратовской области
19:00 | 16 апреля
В память о Юрии Лужкове: более 500 участников вышли на старт «Территории бега»
17:46 | 16 апреля
Впервые в Саратовской области полностью закрыта потребность в финансировании льготных лекарств
17:30 | 16 апреля
Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Саратове
16:30 | 16 апреля
В Энгельсском центре «Семья» презентовали технологии поддержки родителей с детьми
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова избрали нового атамана на Большом казачьем круге

15 апреля в МОУ «СОШ № 43 им. В.Ф. Маргелова» состоялось долгожданное традиционное событие – Большой казачий круг, в рамках которого прошло избрание нового атамана. В мероприятии приняли участие 91 делегат из числа обучающихся 5–11 классов.
В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова избрали нового атамана на Большом казачьем круге




Почётными гостями круга стали представители казачьих обществ и официальные лица: атаман Окружного казачьего общества Саратовской области А.В. Фетисов, товарищ окружного атамана И.М. Третьяков, атаман Городского казачьего общества Саратова С.Н. Фролов, протоиерей Андрей (Орехов), атаман Балашовского станичного общества Н.М. Подкорытов, председатель ТИК Заводского района Л.М. Кошкина.

В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова избрали нового атамана на Большом казачьем круге

Работа круга началась с выдвижения и одобрения кандидатуры есаульца – ведущего собрания. Эту ответственную роль единогласно доверили войсковому старшине Н.М. Подкорытову. Также были назначены приставы, в чьи обязанности входили контроль процедуры и подсчёт голосов.

Действующий атаман школы Егор Ковалёв совместно с учениками 11 Б гвардейского казачьего класса представил отчёт о проделанной работе за период атаманства. Выступление завершилось исполнением традиционной казачьей песни «Бравый атаман». В соответствии с обычаем, деятельность атамана была подвергнута всестороннему обсуждению: отмечены как достижения, так и зоны роста.

В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова избрали нового атамана на Большом казачьем круге

После перехода Егора Ковалёва в разряд старшин круг выдвинул четырёх кандидатов на пост нового атамана: походного атамана Андрея Киреева, кошевого атамана Вячеслава Бухтина, заместителя командира 7А класса Максима Герасимова и командира 7А класса Ивана Балашова.

Кульминацией мероприятия стала процедура голосования. Приставы обеспечили строгий учёт мнений делегатов, благодаря чему подсчёт прошёл максимально прозрачно. В итоге победу одержал Андрей Киреев, который с 16 апреля приступает к исполнению обязанностей школьного атамана в МОУ «СОШ № 43 им. В.Ф. Маргелова».

В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова избрали нового атамана на Большом казачьем круге

После обряда посвящения и получения благословения новый атаман сформировал команду правления. Товарищем атамана назначен Вячеслав Бухтин, походным атаманом – Иван Балашов, кошевым атаманом – Максим Герасимов.

В заключение круга участникам пожелали успехов в новых начинаниях и плодотворной работы на благо школьного казачьего сообщества.