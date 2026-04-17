В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова избрали нового атамана на Большом казачьем круге

Почётными гостями круга стали представители казачьих обществ и официальные лица: атаман Окружного казачьего общества Саратовской области А.В. Фетисов, товарищ окружного атамана И.М. Третьяков, атаман Городского казачьего общества Саратова С.Н. Фролов, протоиерей Андрей (Орехов), атаман Балашовского станичного общества Н.М. Подкорытов, председатель ТИК Заводского района Л.М. Кошкина.Работа круга началась с выдвижения и одобрения кандидатуры есаульца – ведущего собрания. Эту ответственную роль единогласно доверили войсковому старшине Н.М. Подкорытову. Также были назначены приставы, в чьи обязанности входили контроль процедуры и подсчёт голосов.Действующий атаман школы Егор Ковалёв совместно с учениками 11 Б гвардейского казачьего класса представил отчёт о проделанной работе за период атаманства. Выступление завершилось исполнением традиционной казачьей песни «Бравый атаман». В соответствии с обычаем, деятельность атамана была подвергнута всестороннему обсуждению: отмечены как достижения, так и зоны роста.После перехода Егора Ковалёва в разряд старшин круг выдвинул четырёх кандидатов на пост нового атамана: походного атамана Андрея Киреева, кошевого атамана Вячеслава Бухтина, заместителя командира 7А класса Максима Герасимова и командира 7А класса Ивана Балашова.Кульминацией мероприятия стала процедура голосования. Приставы обеспечили строгий учёт мнений делегатов, благодаря чему подсчёт прошёл максимально прозрачно. В итоге победу одержал Андрей Киреев, который с 16 апреля приступает к исполнению обязанностей школьного атамана в МОУ «СОШ № 43 им. В.Ф. Маргелова».После обряда посвящения и получения благословения новый атаман сформировал команду правления. Товарищем атамана назначен Вячеслав Бухтин, походным атаманом – Иван Балашов, кошевым атаманом – Максим Герасимов.В заключение круга участникам пожелали успехов в новых начинаниях и плодотворной работы на благо школьного казачьего сообщества.