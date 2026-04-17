Названы самые популярные предметы ЕГЭ в Саратовской области  

На заседании комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы заместитель министра образования Никита Вдовин представил информацию о подготовке к государственной итоговой аттестации 2026 года. В этом году ЕГЭ будут сдавать 9,5 тысяч одиннадцатиклассников, а основной государственный экзамен — более 25 тысяч девятиклассников. Досрочный период уже идёт в штатном режиме, основной стартует 1 июня для выпускников школ и 2 июня — для девятиклассников. На территории области будет организовано 83 пункта для ЕГЭ и 195 для ОГЭ, включая специализированные условия для участников с ограниченными возможностями здоровья.Самым популярным предметом по выбору традиционно остаётся обществознание — его планируют сдавать 46,1% выпускников. Фиксируется устойчивый рост интереса школьников к естественно-научным и технологическим дисциплинам. ЕГЭ по информатике выбрали 22,1% участников, по физике — 22,7%, по биологии — 19,4%, по химии — 14,3%. Профильную математику, необходимую для получения аттестата и поступления в вузы, будут сдавать 51,6% одиннадцатиклассников. Среди девятиклассников приоритеты выглядят иначе: география (49,4%), обществознание (44,7%) и информатика (42,7%).Особое внимание в докладе было уделено вопросам безопасности и технологической готовности. Все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами и системами блокировки сигналов мобильной связи. Передача материалов, печать и сканирование работ в аудиториях идут по современным стандартам. Наблюдение за ходом экзаменов обеспечат свыше 140 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах, а видеотрансляция будет вестись на портал smotriege.ru. К организации ГИА привлекут более 11 тысяч педагогов, около 300 медиков и свыше тысячи членов государственной экзаменационной комиссии.«Государственная итоговая аттестация — это масштабная совместная работа системы образования, профильных ведомств, общественности и СМИ. Мы видим, что выпускники всё чаще выбирают предметы, которые открывают путь в инженерные, IT и естественно-научные специальности, — это ответ на кадровые запросы экономики региона. Все организационные и технологические меры приняты, чтобы экзамены прошли объективно, безопасно и без сбоев», – отметил заместитель министра образования Никита Вдовин.