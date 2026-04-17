Театроведы ГИТИСа оценили спектакли Саратовского ТЮЗа Киселева  

просмотров: 112

В апреле г. студенты и преподаватели театроведческого факультета ГИТИСа встретились с труппой Саратовского ТЮЗа имени Киселева в рамках совместного проекта театра и вуза. Гости приезжали в Саратов уже второй год подряд, чтобы посмотреть спектакли текущего репертуара и обсудить их с артистами.В этом году в Саратове побывали десять студентов разных курсов, а также профессор, доктор искусствоведения Нина Шалимова и декан театроведческого факультета Ольга Зайчикова. С 9 по 12 апреля они увидели шесть постановок: «Как важно быть серьезным», «Василисса», «Каштанка», «Гроза», «Волшебник Изумрудного города» и «Медея».На встрече с артистами начинающие критики и профессор Нина Шалимова честно разобрали особенности каждого увиденного спектакля, выделили наиболее сильные стороны и точки роста постановок.«Медея» – по мнению театроведов настоящий феминистский спектакль. Все женские роли исполнены очень мощно, а Наталья Горячева, исполнительница главной роли, не просто проживает, она по-настоящему страдает – и держит эту эмоцию от начала до конца спектакля.«Гроза» признана слаженной, лаконичной и стильной. Нина Алексеевна отметила, что Мурат Абулкатинов очень грамотно сократил текст Островского, а настроение с первой сцены задает пение Барыни. При всей темной, давящей атмосфере постановки и стремлении режиссера доказать, что здесь нет и не может быть любви, критики разглядели и обратное. «Ты и правда веришь в то, что если бы не прочие обстоятельства, это была бы такая любовь!» – подчеркнули они яркий дуэт Дикого и Кабановой.Самые яркие эмоции у студентов вызвала «Василисса» в постановке главного режиссера театра Петра Куртова. Это спектакль про молодежь и для молодежи. Образный и разнообразный мир леса и нечисти так красив, что прекрасно понимаешь главную героиню: ну как можно было туда не пойти! Гости признались, что сопереживали нечисти даже больше, чем людям. Большое впечатление на критиков произвел образ Берендея (Алексей Карабанов): когда он начинает ворожить, невозможно оторваться от его мощи. А финал, по словам студентов, про настоящие материнские чувства, про то, как важно дать своему ребенку шанс двигаться дальше самому и принимать решения.Директор ТЮЗа Игорь Баголей подчеркнул: подобные встречи нужны не только будущим театроведам, но и самому театру. «Это свежий взгляд со стороны, взгляд профессиональный. Он помогает ориентироваться в работе», — сказал он.Министерство культуры Саратовской области