Третий модуль программы «Наши герои»: ветераны СВО изучают системы управления в Саратовской области

В Саратовской области продолжается реализация региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои». В настоящее время слушатели проходят очное обучение в рамках третьего модуля проекта.Напомним, программа реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина, участие в ней принимают 50 ветеранов специальной военной операции. Обучение проводят преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС, а также приглашенные лекторы, в том числе представители Правительства области.Третий модуль посвящен изучению региональной и муниципальной систем управления. Участники осваивают ключевые аспекты работы: взаимодействие ветвей власти, распределение полномочий, механизмы местного самоуправления, развитие территориального общественного самоуправления в Саратовской области.В рамках обучения военнослужащие и ветераны СВО посетили территорию Советского муниципального района. При активной поддержке главы муниципалитета Елены Наумовой выезд организован Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» совместно с вузом.Насыщенная программа для участников включала посещение парка им. Г.С. Лузянина, мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны и памятника участникам локальных войн. Также герои посетили уникальный Центр патриотического воспитания – музеи хлеба, СВО и трудовой славы при школе № 1 р.п. Степное. В современном центре «IT-куб» гости ознакомились с работой интерактивных площадок.В финале деловой программы прошли встречи с представителями органов местного самоуправления. К диалогу присоединились председатель районного Собрания депутатов, общественники и Людмила Жуковская, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области». В ходе своего выступления глава Ассоциации подробно остановилась на ключевых направлениях деятельности организации.