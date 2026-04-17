17 апреля 2026 ПЯТНИЦА
17:30 | 17 апреля
Саратовцев приглашают поучаствовать в субботнике «Мы за чистоту!»
16:13 | 17 апреля
Суд подтвердил позицию властей Саратова по развитию микрорайона «Авиатор»
15:30 | 17 апреля
Названы самые популярные предметы ЕГЭ в Саратовской области  
14:00 | 17 апреля
Театроведы ГИТИСа оценили спектакли Саратовского ТЮЗа Киселева  
13:46 | 17 апреля
В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова избрали нового атамана на Большом казачьем круге
13:38 | 17 апреля
Третий модуль программы «Наши герои»: ветераны СВО изучают системы управления в Саратовской области
19:00 | 16 апреля
В память о Юрии Лужкове: более 500 участников вышли на старт «Территории бега»
17:46 | 16 апреля
Впервые в Саратовской области полностью закрыта потребность в финансировании льготных лекарств
17:30 | 16 апреля
Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Саратове
16:30 | 16 апреля
В Энгельсском центре «Семья» презентовали технологии поддержки родителей с детьми
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Третий модуль программы «Наши герои»: ветераны СВО изучают системы управления в Саратовской области

В Саратовской области продолжается реализация региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои». В настоящее время слушатели проходят очное обучение в рамках третьего модуля проекта.
 
Напомним, программа реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина, участие в ней принимают 50 ветеранов специальной военной операции. Обучение проводят преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС, а также приглашенные лекторы, в том числе представители Правительства области.
 
Третий модуль посвящен изучению региональной и муниципальной систем управления. Участники осваивают ключевые аспекты работы: взаимодействие ветвей власти, распределение полномочий, механизмы местного самоуправления, развитие территориального общественного самоуправления в Саратовской области.
 
В рамках обучения военнослужащие и ветераны СВО посетили территорию Советского муниципального района. При активной поддержке главы муниципалитета Елены Наумовой выезд организован Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» совместно с вузом.
 
Насыщенная программа для участников включала посещение парка им. Г.С. Лузянина, мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны и памятника участникам локальных войн. Также герои посетили уникальный Центр патриотического воспитания – музеи хлеба, СВО и трудовой славы при школе № 1 р.п. Степное. В современном центре «IT-куб» гости ознакомились с работой интерактивных площадок.
 
В финале деловой программы прошли встречи с представителями органов местного самоуправления. К диалогу присоединились председатель районного Собрания депутатов, общественники и Людмила Жуковская, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области». В ходе своего выступления глава Ассоциации подробно остановилась на ключевых направлениях деятельности организации.
 