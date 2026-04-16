Впервые в Саратовской области полностью закрыта потребность в финансировании льготных лекарств

просмотров: 112

В этом году в регионе средства на льготное лекарственное обеспечение выделены в полном соответствии с заявочной потребностью.Увеличение суммы до 6,2 млрд рублей позволило перестроить и полностью систематизировать работу всей системы льготного лекарственного обеспечения, что позволит бесперебойно обеспечивать запас медикаментов.На постоянной основе ведется запрос цен по различным наименованиям лекарственных препаратов и медицинских изделий, заключаются государственные контракты, проводятся закупочные мероприятия.Процедура закупок стала более прозрачной – запросы коммерческих предложений публикуются в Единой информационной системе в сфере закупок, что позволяет расширить круг поставщиков и снизить цены за счет конкуренции.«В период с октября 2025 года по настоящее время наполняемость регионального аптечного склада льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием увеличилась на 40%, что позволяет осуществлять отгрузки трехмесячной потребности от годовых заявок медицинских организаций», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.