Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Саратове

просмотров: 122

28 апреля в Саратовской филармонии состоится концерт ХХV Московского Пасхального фестиваля. Выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева.Программа фестиваля приурочена празднованию 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летия Дмитрия Шостаковича.Московский Пасхальный Фестиваль — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России, который собирает сотни тысяч людей, влюбленных в искусство.Юбилейный XXV Московский Пасхальный фестиваль проходит с 12 апреля по 10 мая 2026 года и станет самым масштабным в своей истории.Фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.