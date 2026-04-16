16 апреля 2026 ЧЕТВЕРГ
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Саратове

Новости / Культура
28 апреля в Саратовской филармонии состоится концерт ХХV Московского Пасхального фестиваля. Выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева.
 
Программа фестиваля приурочена празднованию 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летия Дмитрия Шостаковича.
 
Московский Пасхальный Фестиваль — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России, который собирает сотни тысяч людей, влюбленных в искусство.
 
Юбилейный XXV Московский Пасхальный фестиваль проходит с 12 апреля по 10 мая 2026 года и станет самым масштабным в своей истории.
 
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
 