В Энгельсском центре «Семья» презентовали технологии поддержки родителей с детьми

просмотров: 35

С рабочим визитом вместе с представителями администрации района министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов посетил Энгельсский центр «Семья», в котором прошел семейный интенсив «Активная поддержка родителей». Об этом руководитель ведомства сообщил в социальной сети «ВКонтакте».В Саратовской области поддержка семей с детьми находится в постоянном развитии. При этом речь идет не только о новых выплатах, но и различных социальных услугах, которые оказывают специалисты учреждений семьи и детства, подведомственных министерству труда и социальной защиты. Ежегодно их помощью пользуются более 90 тысяч саратовских семей.«Гостям центра была презентована технология «Социальная няня», действующая благодаря национальному проекту Владимира Владимировича Путина «Семья». В 2026 году поддержкой по присмотру за детьми в возрасте от года до трех лет воспользовались 34 семьи. Вместе с тем есть потребность в расширении этого направления. Пообщались с многодетной мамой, которая отметила, что возможность оставить малыша на несколько часов помогает ей справиться с семейными делами», – рассказал Денис Давыдов.В центре «Семья» можно получить помощь в оформлении документов, пройти консультацию психолога. У детей и родителей востребованы технологии, в том числе «Семейная мастерская», а также кружки, которые дают возможность всестороннего развития.Всего в 2026 году услугами центра воспользовались 2,5 тысячи семей района. Это многодетные семьи, семьи с детьми с ограничениями по здоровью, опекаемые семьи.«Обсудили планы по развитию учреждения. В их числе – лицензирование образовательной деятельности, выстраивание диалога в рамках социального партнерства с образовательными организациями, разработка новых проектов для семей с детьми», – отметил руководитель ведомства.