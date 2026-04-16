Музей истории СВО приглашает на историческую программу
В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, установленного Указом Президента РФ В.В. Путина от 29 декабря 2025 года, музей истории СВО 18 апреля подготовил специальную программу.
В этот день россияне склоняют головы перед памятью миллионов, погибших от рук нацистов и их пособников в 1941–1945 годах. Мероприятия в музее помогут глубже осмыслить трагедию и подвиг советского народа.
Программа 18 апреля включает кинопоказы и лекции:
11:00 — Документальный фильм «Курская дуга». Хроника одного из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны, посвященная героизму советских солдат, остановивших нацистское наступление.
13:00 — Документальный фильм «Молодая гвардия». История легендарной подпольной организации в оккупированном Краснодоне, где юные герои младше 20 лет бросили вызов нацистам и заплатили за это жизнью.
15:00 — Лекция «Нюрнберг. За кулисами процесса века». Глубокий разбор Нюрнбергского трибунала: неизвестные страницы главного судебного процесса в истории, правосудие над нацистскими преступниками и уроки для современности.
Вход на все мероприятия свободный. Посещение музея — бесплатное.