Музей истории СВО приглашает на историческую программу

В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, установленного Указом Президента РФ В.В. Путина от 29 декабря 2025 года, музей истории СВО 18 апреля подготовил специальную программу.В этот день россияне склоняют головы перед памятью миллионов, погибших от рук нацистов и их пособников в 1941–1945 годах. Мероприятия в музее помогут глубже осмыслить трагедию и подвиг советского народа.Программа 18 апреля включает кинопоказы и лекции:11:00 — Документальный фильм «Курская дуга». Хроника одного из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны, посвященная героизму советских солдат, остановивших нацистское наступление.13:00 — Документальный фильм «Молодая гвардия». История легендарной подпольной организации в оккупированном Краснодоне, где юные герои младше 20 лет бросили вызов нацистам и заплатили за это жизнью.15:00 — Лекция «Нюрнберг. За кулисами процесса века». Глубокий разбор Нюрнбергского трибунала: неизвестные страницы главного судебного процесса в истории, правосудие над нацистскими преступниками и уроки для современности.Вход на все мероприятия свободный. Посещение музея — бесплатное.