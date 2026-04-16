«Безопасность детей — превыше всего»: саратовская общественница призвала родителей отнестись с пониманием к ограничению отдыха на Кумысной поляне  

«Я поддерживаю решение об отмене работы детских лагерей на территории Кумысной Поляны. Это не просто мера предосторожности, а необходимость, продиктованная заботой о жизни и здоровье подрастающего поколения.Да, конечно, ребята ждали лето, встречи с друзьями, новые впечатления. Но сейчас, как никогда, важно проявить терпение и с пониманием отнестись к вынужденным корректировкам.Искренне прошу родителей, которые приобрели путёвки в эти лагеря, отнестись с пониманием к принятым мерам. Безопасность детей, связанная с угрозой БПЛА, — наш общий приоритет», - высказалась многодетная мама и активная общественница Елена Кичаева.