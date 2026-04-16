Саратовским мамам и детям предлагают примерить национальные костюмы  

Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» пройдет в Год единства народов России в седьмой раз.Жительницы страны могут сфотографироваться вместе со своими детьми в национальных костюмах, спеть колыбельную на национальном языке и станцевать народный танец.Поделиться своими фотографиями, спеть и станцевать могут все желающие без возрастных ограничений.В хореографической номинации могут принять участие не только солисты, но и танцевальные коллективы.Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно до 25 сентября 2026 года:Фотоконкурс - на сайте www.ethno-photo.comКолыбельная песня на родном языке - по ссылке https://www.ethnophoto.com/?page_id=4026Национальные танцы - по ссылке https://www.ethno-photo.com/?page_id=4031Более подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com.По информации организаторов конкурса