Саратовская областная универсальная научная библиотека приглашает на Библионочь – 2026
18 апреля Областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей города на всероссийскую акцию «Библионочь», которая пройдёт с 16:00–20:00 под девизом: «Единство народов — сила России!». Это живое общение, творчество и погружение в культурный код нашей Родины в самом сердце Саратова.
Гостей акции встретят волонтёры культуры в образах знаменитых литературных персонажей, участники интерактивного мероприятия «Живая литература». Они помогут сориентироваться среди основных локаций и станут главными героями атмосферных фотосессий в старинных интерьерах библиотеки.
Россия – многонациональная страна, и её величие соткано из талантов представителей самых разных народов. Медиа-презентация «Живой портрет нации» познакомит с выдающимися личностями, чьи имена известны во всем мире.
Акцию откроет в 16:00 в конференц-зале литературно-музыкальная гостиная «В мире рифм и ритмов». Это яркое мероприятие – отражение культурного богатства России – символа величия духа, единства и общности народов. Программа включает поэзию, музыку и песни народов Саратовской области, а также яркие хореографические номера, представляющие многонациональное наследие региона и России.
В 16:00 в отделе читальных залов пройдёт увлекательная игровая этнозарисовка «Парад орнаментов: народный костюм». В творческой мастерской каждый желающий сможет разработать собственный уникальный орнамент. Здесь же представлена выставка-инсталляция «Мы – Россия!».
С 16:00 можно будет познакомиться с разноплановыми выставками. Погрузиться в волшебный мир национального колорита поможет эксклюзивная выставка кукол «Фарфоровый атлас России».
Здесь же посетители познакомятся с выставкой-инсталляцией «Наследие единения: народный костюм как искусство» и примут участие в мастер-классе по народному костюму. Оформленная в русском стиле фотозона передаст атмосферу традиций русской культуры. Желающие смогут сфотографироваться с предметами русского традиционного быта.
Выставка-просмотр «Россия полиэтническая: история, культура, традиции» поможет посетителям расширить представление о едином пути развития полиэтнического российского государства, узнать об укреплении и защите его целостности, о духовно-нравственных ценностях, традициях и этнокультурах.
С 17:00 в Региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина начнётся лингвистическое турне «Страна словесных сокровищ». Викторина организована по стихам российских поэтов, посвящённым самым разным географическим точкам на карте нашей Родины.
В это же время в отделе электронных ресурсов пройдёт выставка-викторина «Культура и быт народов Саратовской области». Викторина предлагает участникам проверить свои знания об обычаях, верованиях, обрядах и ремёслах жителей нашего региона.
В 18:00 завершит программу Библионочи этнокультурная гостиная «Народы Саратовской области: традиции, обряды, фольклор». В ходе уникального виртуального путешествия участники посетят татарские сёла степного Заволжья, поселения камеликских башкир в Перелюбском и Пугачёвском районах, мордовские сёла Петровского района, посетят музей под открытым небом – этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области». Погружение в истоки культур народов Поволжья поможет каждому гостю ощутить: наша сила – в единстве.
Вход на все мероприятия акции свободный, без предварительной регистрации.