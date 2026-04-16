Саратовская областная универсальная научная библиотека приглашает на Библионочь – 2026  

18 апреля Областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей города на всероссийскую акцию «Библионочь», которая пройдёт с 16:00–20:00 под девизом: «Единство народов — сила России!». Это живое общение, творчество и погружение в культурный код нашей Родины в самом сердце Саратова.Гостей акции встретят волонтёры культуры в образах знаменитых литературных персонажей, участники интерактивного мероприятия «Живая литература». Они помогут сориентироваться среди основных локаций и станут главными героями атмосферных фотосессий в старинных интерьерах библиотеки.Россия – многонациональная страна, и её величие соткано из талантов представителей самых разных народов. Медиа-презентация «Живой портрет нации» познакомит с выдающимися личностями, чьи имена известны во всем мире.Акцию откроет в 16:00 в конференц-зале литературно-музыкальная гостиная «В мире рифм и ритмов». Это яркое мероприятие – отражение культурного богатства России – символа величия духа, единства и общности народов. Программа включает поэзию, музыку и песни народов Саратовской области, а также яркие хореографические номера, представляющие многонациональное наследие региона и России.В 16:00 в отделе читальных залов пройдёт увлекательная игровая этнозарисовка «Парад орнаментов: народный костюм». В творческой мастерской каждый желающий сможет разработать собственный уникальный орнамент. Здесь же представлена выставка-инсталляция «Мы – Россия!».С 16:00 можно будет познакомиться с разноплановыми выставками. Погрузиться в волшебный мир национального колорита поможет эксклюзивная выставка кукол «Фарфоровый атлас России».Здесь же посетители познакомятся с выставкой-инсталляцией «Наследие единения: народный костюм как искусство» и примут участие в мастер-классе по народному костюму. Оформленная в русском стиле фотозона передаст атмосферу традиций русской культуры. Желающие смогут сфотографироваться с предметами русского традиционного быта.Выставка-просмотр «Россия полиэтническая: история, культура, традиции» поможет посетителям расширить представление о едином пути развития полиэтнического российского государства, узнать об укреплении и защите его целостности, о духовно-нравственных ценностях, традициях и этнокультурах.С 17:00 в Региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина начнётся лингвистическое турне «Страна словесных сокровищ». Викторина организована по стихам российских поэтов, посвящённым самым разным географическим точкам на карте нашей Родины.В это же время в отделе электронных ресурсов пройдёт выставка-викторина «Культура и быт народов Саратовской области». Викторина предлагает участникам проверить свои знания об обычаях, верованиях, обрядах и ремёслах жителей нашего региона.В 18:00 завершит программу Библионочи этнокультурная гостиная «Народы Саратовской области: традиции, обряды, фольклор». В ходе уникального виртуального путешествия участники посетят татарские сёла степного Заволжья, поселения камеликских башкир в Перелюбском и Пугачёвском районах, мордовские сёла Петровского района, посетят музей под открытым небом – этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области». Погружение в истоки культур народов Поволжья поможет каждому гостю ощутить: наша сила – в единстве.Вход на все мероприятия акции свободный, без предварительной регистрации.