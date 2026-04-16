Участники областной кинокомиссии протестировали  биографический  киномаршрут

просмотров: 22

Члены кинокомиссии Саратовской области совместно с представителями Саратовского отделения Союза кинематографистов России открыли новый киномаршрут, посвящённый жизни и творчеству выдающегося саратовского документалиста Дмитрия Лунькова.Первыми участниками стали саратовские кинематографисты в рамках мероприятий к 90-летию со дня рождения режиссёра. В экскурсии принял участие сын мастера — Алексей Луньков.Гости проследовали по ключевым точкам документальной кинобиографии: посетили школу №24 в Энгельсе, где учился Дмитрий Луньков, дом, в котором он жил до 1954 года, и почтили память режиссёра на Энгельсском кладбище.Особый интерес гости проявили к посещению культурно-исторического комплекса «Станция Покровск», ныне функционирующего как музей РЖД. Это место стало ярким и неожиданным открытием, подчёркивающим связь российского кинематографа с историей региона.Новый киномаршрут - уникальная возможность погрузиться в наследие Дмитрия Лунькова и открыть историю Саратовской области с кинематографической стороны.