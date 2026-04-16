Игорь Молчанов:«В этом году работа детских лагерей в черте Кумысной поляны будет ограничена»
Полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Как и во многих случаях, первоочередными здесь остаются вопросы безопасности детей
Как сообщает мэр Саратова Игорь Молчанов, всего в летний период 2026 года планируется работа 121 пришкольного лагеря с дневным пребыванием и питанием на базе 120 образовательных организаций:
«Подробно обсуждали их с представителями всех силовых структур и ответственных ведомств. Исходя из рекомендаций специалистов принято важное и непростое решение, о котором считаю правильным проинформировать.
Чтобы исключить любые риски, связанные с объективной угрозой безопасности, в этом году работа детских лагерей в черте Кумысной поляны будет ограничена.
В полной мере осознаю насколько важна летняя оздоровительная кампания для ребят и их родителей, поэтому со своей стороны сделаем все возможное, чтобы обеспечить альтернативу данным лагерям на это лето.
Проработаем вопрос значительного увеличения количества мест в учреждениях с дневным пребыванием на базе школ.
Кроме того, с областным Правительством прорабатываем возможность расширения мест в других детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Саратовской области. Это позволит распределить поток отдыхающих и обеспечить доступность летнего отдыха для максимального числа детей из Саратова»,- подчеркнул глава Саратова.
Для получения более подробной информации по вопросам организации летнего отдыха можно обратиться по телефону в комитет образования города Саратова: 29-65-15.
Как сообщает мэр Саратова Игорь Молчанов, всего в летний период 2026 года планируется работа 121 пришкольного лагеря с дневным пребыванием и питанием на базе 120 образовательных организаций:
«Подробно обсуждали их с представителями всех силовых структур и ответственных ведомств. Исходя из рекомендаций специалистов принято важное и непростое решение, о котором считаю правильным проинформировать.
Чтобы исключить любые риски, связанные с объективной угрозой безопасности, в этом году работа детских лагерей в черте Кумысной поляны будет ограничена.
В полной мере осознаю насколько важна летняя оздоровительная кампания для ребят и их родителей, поэтому со своей стороны сделаем все возможное, чтобы обеспечить альтернативу данным лагерям на это лето.
Проработаем вопрос значительного увеличения количества мест в учреждениях с дневным пребыванием на базе школ.
Кроме того, с областным Правительством прорабатываем возможность расширения мест в других детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Саратовской области. Это позволит распределить поток отдыхающих и обеспечить доступность летнего отдыха для максимального числа детей из Саратова»,- подчеркнул глава Саратова.
Для получения более подробной информации по вопросам организации летнего отдыха можно обратиться по телефону в комитет образования города Саратова: 29-65-15.