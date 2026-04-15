Решение минстроя о строительстве дороге для жителей Авиатора узаконила апелляция в Нижнем Новгороде

На основании документации по планировке территории, было принято решение об изъятии земельных участков, принадлежащих ООО «Промгеофизика», под муниципальные нужды. Компания пыталась оспорить это решение, однако суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.Речь идет о территории вблизи микрорайона «Авиатор», ограниченной улицами Орджоникидзе и Трынина, юго-восточной границей территории бывшего САЗа, улиц Пензенской и планируемой улицей, соединяющей Томскую с улицей Левина в Заводском районе.Отметим, что изымаемые земли расположены вблизи участков ООО "Престиж", на которых хотят построить многоэтажные дома без какой-либо инфраструктуры, против их строительства выступают местные жители, их также поддерживают власти разных уровней. Свою позицию уже озвучили губернатор Роман Бусаргин, депутаты Государственной думы Николай Панков, Андрей Воробьев, депутаты областной и городской дум, общественники и представители ветеранских организаций. По их мнению, строительство новых домов в микрорайоне с полностью загруженной инфраструктурой недопустимо, поэтому для защиты интересов людей будут использоваться все предусмотренные законом способы.Напомним, что 16 декабря 2025 года по этому же делу уже было вынесено решение Саратовским областным судом, которым в удовлетворении требований компании было отказано.