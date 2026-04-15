Жители Саратовской области отмечают улучшение льготного лекарственного обеспечения

Модернизация системы лекарственного обеспечения позволила упростить получение препаратов пациентам, особенно тем, кто принимает их на постоянной основе, а также после корректировки лечения.
Например, пациенты с диагнозом сахарный диабет находятся под наблюдением у лечащего врача по месту жительства и получают необходимые препараты пожизненно, но лекарственная терапия может корректироваться.
«У меня сахарный диабет уже 20 лет, я постоянно принимаю сахароснижающие препараты, стараюсь держать сахар под контролем, соблюдать диету. Иногда сахар поднимается, высокое давление бывает, но я не опускаю руки, мы все корректируем с врачом, она выписывает мне рецепт на новый препарат или препарат в другой дозировке и все необходимое я получаю в аптеке без задержек, своевременно», - поделилась жительница Саратова Наталья Еришева, пациентка поликлиники Саратовской городской больницы №9.
Система льготного лекарственного обеспечения была основательно перестроена благодаря принятым решениям со стороны региональной власти и поддержке губернатора Романа Викторовича Бусаргина. Все эти дополнительные механизмы в комплексе с беспрецедентным финансированием в размере 6,2 млрд рублей призваны максимально упростить систему льготного лекарственного обеспечения.
«В прошлом году были перебои с получением препаратов, приходилось даже жаловаться, а в этом году таких проблем нет. Получаю даже немного заранее, есть небольшой запас», - рассказала саратовчанка Татьяна Русакова, пациентка из 10-й поликлиники.
Онкологические пациенты принимают высокотехнологичные препараты в соответствии с назначениями, которые также требуют контроля и корректировки в случае прогресса заболевания, либо возникающей непереносимой токсичности.
«После того, как мне поставили диагноз онкология, были назначены таблетки, после которых у меня пошли побочки, я обратилась к врачу, врач направил меня на консилиум, где таблетки заменили на другие, врач мне выписал рецепт и я их быстро получила в аптеке поликлиники и начала пить, мне стало лучше. Таблетки получаю регулярно», - добавила пациентка Саратовской городской поликлиники № 9 Любовь Ислюкова.
 
Сотрудниками профильного управления минздрава на постоянной основе ведется запрос цен по различным наименованиям лекарственных препаратов и медицинских изделий, заключаются государственные контракты, проводятся закупочные мероприятия для бесперебойного обеспечения запаса медикаментов на базе аптечного склада.
 
«Отгрузка льготных лекарств с аптечного склада в пункты отпуска с февраля этого года осуществляется в ежедневном режиме, а доработка программы «еФарма2Льгота Web» позволяет вести учет остатков лекарственных средств и медицинских изделий, и  фактического наличия у пациента лекарственных препаратов», - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Ольга Иванова.