Село Хоперское стало первым «новосёлом» региональной программы «Ремонт 50 ДК»

просмотров: 88

В Балашовском районе завершён ремонт первого объекта региональной программы 2026 года. В селе Хоперское досрочно завершены ремонтные работы в местном Доме культуры. Обновление прошло в рамках региональной программы "50 ДК".Программа по обновлению сельских домов культуры и библиотек уже пять лет остаётся одной из ключевых инициатив региона, и в 2026 году реализация масштабных планов по восстановлению сети сельских домов культуры и библиотек продолжена. Проект находится на личном контроле губернатора Романа Бусаргина и направлен на создание современных условий для творческой деятельности и общения жителей села.Дом культуры в Хоперском стал первым объектом, где в этом году завершился ремонт. Работы включали замену полов и напольного покрытия в холле и зрительном зале. На проведение ремонта выделены средства из регионального бюджета. Несмотря на плановый срок завершения 1 июня 2026 года, Дом культуры открыл двери раньше благодаря слаженной работе подрядной организации.«Все работы были выполнены в максимально короткие сроки без потери качества. Мы понимали значимость объекта для жителей села, поэтому постарались завершить ремонт как можно раньше, чтобы Дом культуры как можно быстрее начал принимать посетителей», — отметил представитель подрядной организации.Сегодня в селе Хоперское, где проживает более 2700 человек, обновлённый Дом культуры вновь открыт для жителей. Это современное, уютное и многофункциональное пространство для концертов, встреч и творческих занятий.«Хопёрский Дом культуры, открывшийся в 1967 году, 60 лет остаётся центром общественной и творческой жизни села. Здесь функционирует десять клубных объединений, среди которых известный фольклорный ансамбль «Млада» - неоднократный победитель районных, областных и всероссийских конкурсов. В здании Дома культуры располагается сельская библиотека», - рассказала руководитель творческого центра Елена Коземирова.В 2026 году в рамках программы «Ремонт 50 ДК» ремонтные работы проходят в 40 муниципальных районах и городе Саратове. Основное внимание уделяется обновлению кровель, однако программа также охватывает ремонт цоколей, фундаментов, замену оконных и дверных блоков, электромонтажные и отделочные работы, поставку современного оборудования.Полностью завершены работы уже на двух объектах — в сёлах Хоперское Балашовского района и Благодатное Хвалынского района.Окончание всех ремонтных мероприятий планируется до 1 августа 2026 года.