В следующем году 58 школ области будут готовить будущих медиков

Очередным событием стало обсуждение достижений естественно-научного кластера «Медицина технологий будущего», которое прошло на базе гимназии №1 Саратова. В мероприятии приняли участие команды школ из Саратова, Аткарска, Вольска, Ртищево и Энгельса, а также представители ведущих вузов региона.В 2025/2026 учебном году в кластер вошли 11 общеобразовательных учреждений, а также организации среднего профессионального и дополнительного образования, вузы и предприятия области. Было организовано более 50 совместных мероприятий, направленных на развитие естественно-научного образования и расширение представлений школьников о современных профессиях. В следующем учебном году кластер объединит уже 58 школ. Будут открыты 6 центров развития образования, а гимназия №1 станет центром кластерного развития.Министерством образования области были отмечены лучшие практики работы в рамках реализации Стратегии. На итоговом мероприятии школьники представили лучшие научные проекты, созданные под руководством наставников:- «Исследование возможностей _Zophobas morio_ для деструкции пластика» — Лицей-интернат №64 г. Саратов;- «Экологическое обследование водоёмов Саратовской области» — Медико-биологический лицей г. Саратов;- «Получение безвирусного посадочного материала» — школа №2 им. В.П. Тихонова г. Саратов;- «Изучение значимости йода и его соединений» — гимназия №1 г. Саратов;- «Интеграция знаний о свойствах металлов в решение заданий ЕГЭ по химии» — гимназия №1 г. Саратов.«Наша главная цель — помочь выпускникам осознанно выбрать профессию, уверенно сдать ЕГЭ по профильным предметам, поступить в вузы Саратовской области и реализовать себя на родной земле», — подчеркнул заместитель министра образования Никита Вдовин.До конца апреля будут подведены итоги работы кластера «Регион 64-горизонты будущего», гуманитарного и социально-экономического кластеров.