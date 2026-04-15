13:59 | 15 апреля
В честь Ю. М. Лужкова: открылся крупнейший в истории Московский Пасхальный фестиваль
13:30 | 15 апреля
Село Хоперское стало первым «новосёлом» региональной программы «Ремонт 50 ДК»
12:30 | 15 апреля
В следующем году 58 школ области будут готовить будущих медиков
11:58 | 15 апреля
Жители Саратовской области отмечают улучшение льготного лекарственного обеспечения
11:08 | 15 апреля
Саратовским школьникам показали цаплю, орлана и уток в дикой природе
10:09 | 15 апреля
Молодые саратовцы идут служить операторами дронов
09:00 | 15 апреля
Студенты сразу двух саратовских вузов взяли гран-при региональной «Студвесны»
17:36 | 14 апреля
Театральный фестиваль "Za жизнь" посвящен Году единства народов России
13:30 | 14 апреля
Дан старт программе «Zа Любовь_Саратов!»
12:30 | 14 апреля
В Саратовской области восстановят 35 воинских захоронений
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области продолжается подведение итогов первого года работы по Стратегии развития модели региональной сети образовательных организаций на 2025–2028 годы.

 
Очередным событием стало обсуждение достижений естественно-научного кластера «Медицина технологий будущего», которое прошло на базе гимназии №1 Саратова. В мероприятии приняли участие команды школ из Саратова, Аткарска, Вольска, Ртищево и Энгельса, а также представители ведущих вузов региона.
 
В 2025/2026 учебном году в кластер вошли 11 общеобразовательных учреждений, а также организации среднего профессионального и дополнительного образования, вузы и предприятия области. Было организовано более 50 совместных мероприятий, направленных на развитие естественно-научного образования и расширение представлений школьников о современных профессиях. В следующем учебном году кластер объединит уже 58 школ. Будут открыты 6 центров развития образования, а гимназия №1 станет центром кластерного развития.
 
Министерством образования области были отмечены лучшие практики работы в рамках реализации Стратегии. На итоговом мероприятии школьники представили лучшие научные проекты, созданные под руководством наставников:
- «Исследование возможностей _Zophobas morio_ для деструкции пластика» — Лицей-интернат №64 г. Саратов;
- «Экологическое обследование водоёмов Саратовской области» — Медико-биологический лицей г. Саратов;
- «Получение безвирусного посадочного материала» — школа №2 им. В.П. Тихонова г. Саратов;
- «Изучение значимости йода и его соединений» — гимназия №1 г. Саратов;
- «Интеграция знаний о свойствах металлов в решение заданий ЕГЭ по химии» — гимназия №1 г. Саратов.
 
«Наша главная цель — помочь выпускникам осознанно выбрать профессию, уверенно сдать ЕГЭ по профильным предметам, поступить в вузы Саратовской области и реализовать себя на родной земле», — подчеркнул заместитель министра образования Никита Вдовин.
 
До конца апреля будут подведены итоги работы кластера «Регион 64-горизонты будущего», гуманитарного и социально-экономического кластеров.
 