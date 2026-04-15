Саратовским школьникам показали цаплю, орлана и уток в дикой природе

просмотров: 127

В заказнике регионального значения «Центральный» прошла акция по установке скворечников. Сотрудники Управления охотничьими заказниками запланировали это мероприятие еще зимой, когда гостями особо охраняемой территории стали школьники из Энгельсского района. Тогда учащимся Образовательного центра №4 села Красный Яр показали самых красивых обитателей заказника — пятнистых оленей. Дети впервые увидели на таком близком расстоянии этих животных, причем, в естественной среде. Именно тогда и возникло желание весной вернуться в заказник. Ребята загорелись идеей внести свою лепту в развитие «Центрального» - развесить скворечники, сделав комфортной среду обитания для перелетных птиц.Учащиеся красноярской школы вместе с родителями неделю мастерили деревянные домики для пернатых. К этому процессу школьники подошли творчески - скворечники получились не только удобные, но и красивые. Развесить на деревьях скворечники детям помогли работники заказника. Первым разместили деревянный домик, который самая юная участница акции Диана Терехина решила расписать яркими красками.«Я люблю такие места, люблю помогать животным и птицам. Помогать им — это наша обязанность. Ведь они стараются для нас, а мы для них. Думаю, наши скворечники понравятся перелетным птицам, они поселятся в них и останутся жить здесь. Заказник станет для них и их птенцов вторым домом», - рассказала почему решила принять участие в акции Диана Терехина.В акции принял участие зоолог, доцент биологического факультета СГУ Максим Воронин. Он рассказал школьникам о пернатых жителях заказника. По его словам, в заказнике можно встретить десятки видов гнездящихся птиц, а на пролете практически всех пернатых обитателей Саратовской области. В подтверждение сказанному мимо несколько раз пролетела цапля, совсем рядом прокружили три краснокнижных белохвостых орлана, а за ними пронеслась небольшая стая уток. «Гостем» акции стал и кроншнеп, занесенный в Красную книгу России.Напомним, заказник «Центральный» существует уже более 3 лет. Он набирает популярность — в него уже второй год подряд приезжают на практику студенты профильных факультетов и вузов, научные работники — исследователи природы и животных.«Такое внимание жителей области к особо охраняемой территории не случайно. Количество животных увеличивается, и где еще, как не здесь, можно наблюдать их в естественной среде. Такие акции, тем более с участием детей, носят не только просветительский характер, но и помогают делать охраняемую территории еще более комфортной для любых животных. Не исключено, что в размещенных скворечниках поселятся не только общеизвестные представители пернатых, но и редкие виды.Отмечу, за время существования заказника сложились максимально комфортные для обитателей дикой природы условия и это объяснимо — в «Центральном» никто не охотится, животные не испытывают стресс, их кормят и охраняют, рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов говорит о том, что заказник развивается и выполняет те функции, которые на него возлагаются», - прокомментировал акцию министр области — председатель комитета Александр Гаврилов.Как уже не раз сообщалось, на охраняемой территории постоянно наблюдается рост численности основных видов охотничьих ресурсов. Подсчет животных в Саратовской области по итогам учетной работы еще продолжается (результаты будут к 15 мая), но уже можно сказать, что например количество косуль в заказнике выросло более чем на 25%, почти на 16% выросла популяция пятнистого оленя.