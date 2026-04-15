Молодые саратовцы идут служить операторами дронов

В областном пункте отбора прошла очередная отправка добровольцев в подразделения беспилотных систем.Как сообщается, требуются не только операторы дронов, но и айтишники, а также специалисты по связи и технике.Один из новобранцев, Владислав, ранее отслужил в войсках противовоздушной обороны по срочному призыву. Теперь он хочет освоить управление БПЛА, чтобы помочь бойцам быстрее завершить специальную военную операцию. Другой контрактник, Илья, не имел армейского опыта, но принял решение встать на защиту страны.С учётом всех выплат за первый месяц службы саратовцы могут получить от 2,6 миллиона рублей, а за год — от 5,2 миллиона. Также предусмотрены дополнительные выплаты до 500 тысяч рублей за уничтоженную технику противника. Записаться в добровольцы можно по телефону 117 или в пункте отбора на Буровой, 36.