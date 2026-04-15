Студенты сразу двух саратовских вузов взяли гран-при региональной «Студвесны»

просмотров: 38

В Саратове подведены итоги 30-й областной «Студенческой весны» среди высших учебных заведений. Гала-концерт прошел на площадке Театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева.В этом году в отборочных турах приняли участие 30 тысяч конкурсантов из 9 саратовских вузов. Самые креативные номера представили на гала-концерте в 5 номинациях: «Музыкальная», «Танцевальная», «Театральная», «Медиа», «Оригинальный жанр», а также «Лучшая концертная программа». По оценкам членов жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства, гран-при в общем зачете завоевали:Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС.Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.«За годы проведения фестиваль «Саратовская студенческая весна», который в этом году отмечает свой юбилей, открыл немало новых талантов, позволил раскрыть свой творческий потенциал тысячам ребят. Конкурс стал неотъемлемой частью студенческой жизни региона. И самое важное, что он доступен не только для ребят из областного центра. Есть и районные этапы, которые также дают возможность проявить себя. Пусть эта Студвесна станет для вас новым творческим этапом и принесет самые искренние позитивные эмоции», - обратился к участникам губернатор Роман Бусаргин.