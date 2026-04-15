Театральный фестиваль "Za жизнь" посвящен Году единства народов России
14 апреля в областном театре оперетты прошло торжественное открытие IV Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «Zа жизнь». Участников и гостей приветствовала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Министр подчеркнула, что фестиваль объединил театральные коллективы, для которых важны темы сохранения исторической памяти, национального единства, духовно-нравственного воспитания.
«Фестиваль приобрел собственные традиции, укрепил творческие связи между российскими театральными организациями и стал значимой театральной площадкой», — отметила Наталия Щелканова.
В этом году фестиваль объединил национальные театры, создавая атмосферу культурного многообразия и единства. Первым участником стал Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр им. К.В. Иванова со спектаклем «Материнское поле».
В фестивалях прошлых лет приняли участие 20 театров из 11 регионов России, их спектакли посмотрели более 6 тысяч зрителей.
Фестиваль будет проходить три дня и завершится 16 апреля показом спектакля по воспоминаниям участников СВО "Русский характер" тольяттинского ТЮЗа