Театральный фестиваль "Za жизнь" посвящен Году единства народов России

14 апреля в областном театре оперетты прошло торжественное открытие IV Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «Zа жизнь». Участников и гостей приветствовала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Министр подчеркнула, что фестиваль объединил театральные коллективы, для которых важны темы сохранения исторической памяти, национального единства, духовно-нравственного воспитания.«Фестиваль приобрел собственные традиции, укрепил творческие связи между российскими театральными организациями и стал значимой театральной площадкой», — отметила Наталия Щелканова.В этом году фестиваль объединил национальные театры, создавая атмосферу культурного многообразия и единства. Первым участником стал Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр им. К.В. Иванова со спектаклем «Материнское поле».В фестивалях прошлых лет приняли участие 20 театров из 11 регионов России, их спектакли посмотрели более 6 тысяч зрителей.Фестиваль будет проходить три дня и завершится 16 апреля показом спектакля по воспоминаниям участников СВО "Русский характер" тольяттинского ТЮЗа