Дан старт программе «Zа Любовь_Саратов!»
«Zа Любовь_Саратов!»: в Саратовской области дан старт комплексной программе поддержки будущих и молодых мам из семей участников СВО
13 апреля в Саратове состоялся официальный запуск социального проекта «Zа Любовь_Саратов!», направленного на создание всесторонней системы помощи женщинам, ожидающим ребенка или воспитывающим детей до трех лет, чьи мужья выполняют задачи в зоне специальной военной операции.
Старт инициативе был дан в стенах Торгово-промышленной палаты Саратовской области. В рамках круглого стола представители региональных министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренней региональной и муниципальной политики, а также ведущих общественных организаций обсудили ключевые механизмы реализации программы и межведомственного взаимодействия. Проект реализуется при непосредственной поддержке Правительства Саратовской области и регионального Комитета семей воинов Отечества.
После деловой части мероприятия состоялась теплая встреча почетных гостей с будущими мамами и женами бойцов с детьми. Для самых маленьких участников была организована специальная концертная и творческая программа.
Проект «Zа Любовь_Саратов!» призван стать единым пространством заботы, где каждая женщина сможет получить не только квалифицированную профессиональную помощь, но и крепкое плечо единомышленниц.
Программа включает четыре ключевых направления поддержки:
1. Профессиональное медицинское и психологическое сопровождение: ведение беременности квалифицированными гинекологами, консультации перинатального психолога, педиатра и специалиста по грудному вскармливанию.
2. Юридическая поддержка: консультирование по правовым вопросам в сфере материнства, детства и семейного права.
3. Практическая помощь: организация торжественных выписок из родильного дома, предоставление услуг клининга и квалифицированной няни при возникновении такой необходимости.
4. Психологическая разгрузка и сообщество: проведение уникальных сессий «Перезагрузки» для восстановления внутреннего ресурса женщин, а также регулярные очные встречи для живого общения и взаимной поддержки.
«Главная задача проекта — объединить как можно больше женщин, чтобы каждая услышала важные слова: "Ты не одна. Мы вместе, значит, обязательно справимся"», — подчеркнула автор проекта «Zа Любовь», член Общественной палаты РФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества по Самарской области Екатерина Колотовкина.
Организаторы уверены, что комплексный подход позволит окружить семьи защитников Отечества реальной заботой и вниманием в самый важный и трогательный период их жизни.
Контакты для получения подробной информации и участия в проекте:
Телефон 8 (961) 647-98-06
Telegram: @KCBO_64
Сообщество ВКонтакте: m.vk.com/ksvo_saratov
