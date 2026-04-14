Дан старт программе «Zа Любовь_Саратов!»

13 апреля в Саратове состоялся официальный запуск социального проекта «Zа Любовь_Саратов!», направленного на создание всесторонней системы помощи женщинам, ожидающим ребенка или воспитывающим детей до трех лет, чьи мужья выполняют задачи в зоне специальной военной операции.Старт инициативе был дан в стенах Торгово-промышленной палаты Саратовской области. В рамках круглого стола представители региональных министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренней региональной и муниципальной политики, а также ведущих общественных организаций обсудили ключевые механизмы реализации программы и межведомственного взаимодействия. Проект реализуется при непосредственной поддержке Правительства Саратовской области и регионального Комитета семей воинов Отечества.После деловой части мероприятия состоялась теплая встреча почетных гостей с будущими мамами и женами бойцов с детьми. Для самых маленьких участников была организована специальная концертная и творческая программа.Проект «Zа Любовь_Саратов!» призван стать единым пространством заботы, где каждая женщина сможет получить не только квалифицированную профессиональную помощь, но и крепкое плечо единомышленниц.Программа включает четыре ключевых направления поддержки:1. Профессиональное медицинское и психологическое сопровождение: ведение беременности квалифицированными гинекологами, консультации перинатального психолога, педиатра и специалиста по грудному вскармливанию.2. Юридическая поддержка: консультирование по правовым вопросам в сфере материнства, детства и семейного права.3. Практическая помощь: организация торжественных выписок из родильного дома, предоставление услуг клининга и квалифицированной няни при возникновении такой необходимости.4. Психологическая разгрузка и сообщество: проведение уникальных сессий «Перезагрузки» для восстановления внутреннего ресурса женщин, а также регулярные очные встречи для живого общения и взаимной поддержки.«Главная задача проекта — объединить как можно больше женщин, чтобы каждая услышала важные слова: "Ты не одна. Мы вместе, значит, обязательно справимся"», — подчеркнула автор проекта «Zа Любовь», член Общественной палаты РФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества по Самарской области Екатерина Колотовкина.Организаторы уверены, что комплексный подход позволит окружить семьи защитников Отечества реальной заботой и вниманием в самый важный и трогательный период их жизни.Контакты для получения подробной информации и участия в проекте:Телефон 8 (961) 647-98-06Telegram: @KCBO_64Сообщество ВКонтакте: m.vk.com/ksvo_saratov