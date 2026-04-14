Более ста авторских работ, посвящённых космосу, создали студенты во время «Космического БУМа»

Первый «Космический БУМ» студентов Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова завершился созданием более ста уникальных работ на тему космоса.Композиционный марафон «Космический БУМ» прошел в рамках Недели космоса в Российской Федерации и Всероссийского фестиваля «День искусств». В творческом процессе приняли участие более 140 студентов 1 - 3 курсов Боголюбовского училища. По итогам пяти часов коллективного творческого эксперимента юные боголюбовцы продемонстрировали 120 проектов самых разных направлений. Скульпторы на выбор создали сувениры, магниты, статуэтки, брелоки. Дизайнеры работали над платками в стиле «Советский плакат», в том числе с применением цифровых технологий, делали коллажи и панно. Живописцы готовили графику и живописные композиции.«Для меня участие в «Космическом БУМе» стало настоящим открытием, — поделился студент 3 курса специальности "Живопись" Серафим Киреев. — Мы чувствовали себя частью большой истории, ведь каждый создавал что-то личное, но связанное с образом космоса».Первокурсница и будущий скульптор Анастасия Бирюкова добавила: «Мне хотелось через работу передать дух открытия и смелости, который был у первых космонавтов. Это зарядило огромной энергией и вдохновением».- Разнообразие техник и работ вызывает искреннее восхищение мастерством молодых авторов. Марафон стал не просто художественным событием, а настоящим праздником идей, вдохновения и гордости за космическое наследие России, — отметила педагог специальности "Дизайнер" Наталия Рогулина.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что подобные инициативы помогают молодёжи осознать значимость отечественных достижений.«В Саратовской области активно поддерживаются творческие проекты, объединяющие музеи, театры и образовательные учреждения. “Космический бум” стал тому прекрасным примером», - сказала министр.