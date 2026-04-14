Участники проекта «Наши герои» оценили подготовку операторов БПЛА в Энгельсском политехникуме

просмотров: 97

В рамках регионального проекта «Наши герои» Энгельсский политехникум посетили два его участника — курируемый губернатором области Романом Бусаргиным Юрий Чибисов и Валерий Мишнев, наставником которого является министр образования области Александр Блатман. Вместе с заместителем министра образования региона Михаилом Поповым они ознакомились с работой учебного заведения, которое является центром практической подготовки по беспилотным авиационным системам (БАС).Гости осмотрели специализированные лаборатории и полетные зоны, где студенты осваивают сборку, настройку и пилотирование дронов. Юрий Чибисов и Валерий Мишнев проявили интерес к современному оборудованию, задали вопросы о программах обучения и перспективах трудоустройства выпускников. Особое внимание они уделили практическим занятиям: будущие операторы БПЛА продемонстрировали навыки управления беспилотниками в симуляционных условиях. Заместитель министра Михаил Попов отметил, что политехникум сегодня готовит востребованных специалистов для различных отраслей.«Сегодня увидел, как теория превращается в реальное дело. В центре БАС — современное оборудование, грамотные наставники и горящие глаза студентов. Такая подготовка даёт ребятам не только востребованную профессию, но и уверенность в завтрашнем дне», - отметил Валерий Мишнев.