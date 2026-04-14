Пять педагогов Саратовской области стали лауреатами Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2026»

просмотров: 142

В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2026». Более 200 молодых специалистов и опытных наставников из России и Таджикистана доказывали свое мастерство, участвовали в сложных испытаниях и делились педагогическими находками.По итогам конкурса в номинации «Молодые воспитатели» лауреатом стала Екатерина Гурбанова, воспитатель детского сада «Ландыш» города Балашова. Она также отмечена специальным призом — интерактивным методическим комплектом «Игровые VOTUMфишки».В номинации «Молодые учителя» лауреатами стали Олеся Исаева, учитель начальных классов лицея № 107 г. Саратова, и Виктория Фролова, учитель русского языка и литературы Лицея гуманитарных наук г. Саратова.В номинации «Молодые педагоги-психологи» лауреатом стала Евгения Козубенко, педагог-психолог школы «Патриот» Энгельсского района. В номинации «Педагоги-наставники» лауреатом признана Людмила Трифонова, учитель-логопед центра «Лучик» Энгельсского района.Министерство образования Саратовской области