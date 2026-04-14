В Саратовской области стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»

10 апреля в Саратовской области был дан старт ежегодной Всероссийской акции «Красная гвоздика».В этот день активисты движения «Волонтеры Победы», представители регионального отделения организации «Боевое братство» и специалисты центра «Молодёжь Плюс» провели акцию на ул. Волжской в Саратове.Масштабный благотворительный проект, организованный фондом «Память поколений», направлен на сбор средств для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.Участие в акции предоставляет каждому жителю области возможность внести личный вклад в общее благородное дело. За пожертвование участники получают символ памяти — значок «Красная гвоздика», который становится свидетельством перехода от слов благодарности к реальной практической помощи.Вырученные средства будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам региона.Комитет молодёжной политики Саратовской области