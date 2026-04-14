14 апреля 2026 ВТОРНИК
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Определен перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд на скоростных судах

Во время отчета о работе правительства за 2025 год говорил о том, что будем вводить льготы на бесплатный проезд на речных скоростных судах. Речь идет о «Валдаях», которые с прошлого года курсируют по Волге, и о «Метеоре». Его строительство уже ведется заводом изготовителем.


Льготы начнут действовать со старта этого навигационного сезона. Публикую полный список попадающих под них категорий граждан:

- ветераны боевых действий;
- дети-инвалиды, не являющиеся учащимися общеобразовательных организаций, и сопровождающие их лица.

В период обучения в областных государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях:

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды, инвалиды и сопровождающие их лица;
- дети с ограниченными возможностями здоровья.

Речные перевозки в Саратовской области стартовали в прошлом году при поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Благодаря его помощи закуплено пять судов на подводных крыльях «Валдай». Сейчас на заводе продолжают строительство современного «Метеора», запуск которого станет продолжением развития водного транспорта в регионе. У пассажиров появится возможность добираться по Волге до Хвалынска. В этом году также планируется запустить дополнительное направление - речное такси от набережной Саратова до села Сабуровка, где находится аэропорт «Гагарин». Общая протяженность нового маршрута составит порядка 28 км.