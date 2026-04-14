Определен перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд на скоростных судах

Льготы начнут действовать со старта этого навигационного сезона. Публикую полный список попадающих под них категорий граждан:- ветераны боевых действий;- дети-инвалиды, не являющиеся учащимися общеобразовательных организаций, и сопровождающие их лица.В период обучения в областных государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях:-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;- дети из многодетных семей;- дети-инвалиды, инвалиды и сопровождающие их лица;- дети с ограниченными возможностями здоровья.Речные перевозки в Саратовской области стартовали в прошлом году при поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Благодаря его помощи закуплено пять судов на подводных крыльях «Валдай». Сейчас на заводе продолжают строительство современного «Метеора», запуск которого станет продолжением развития водного транспорта в регионе. У пассажиров появится возможность добираться по Волге до Хвалынска. В этом году также планируется запустить дополнительное направление - речное такси от набережной Саратова до села Сабуровка, где находится аэропорт «Гагарин». Общая протяженность нового маршрута составит порядка 28 км.