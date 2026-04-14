Саратовская молодежь активно присоединяется к волонтерам ФКГС  

просмотров: 138

Продолжается набор волонтеров для проведения Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Подать заявку на вступление в волонтерский корпус можно на платформе Добро.рф(https://dobro.ru/).Саратовская молодежь принимает самое активное участие в этом движении, ей важно внести свой вклад в улучшение городской среды и стать частью большой команды, меняющей мир к лучшему. Кроме того, это отличная возможность завести новых друзей, получить опыт в работе с людьми.Татьяна, студентка 4-курса Саратовского государственного университета, присоединилась к волонтерам ФКГС в 2024 году, в ее задачу входило рассказывать жителям Саратова о проекте благоустройства парка «Семхоз» и помогать им голосовать через приложение.В ходе обучения она познакомилась с другими волонтерами: Мариной - студенткой факультета социологии, Игорем - молодым ландшафтным дизайнером и Сергеем - опытным районным активистом. Вместе им удалось организовать информационные точки в детских садах одного из районов Саратова. Активность и инициативность Татьяны быстро заметили, и с 2025 года она является членом регионального координационного штаба Саратовской области.«Волонтеры ФКГС играют очень важную роль при проведении Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Так, в прошлом году в России они собрали более 12 млн голосов - это порядка 70% от общего числа проголосовавших. Любой желающий старше 14 лет может присоединиться к волонтерам, свободное время», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.Напомним, Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.