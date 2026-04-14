В Петровске открылась выставка артефактов петровского казачества

В экспозиции собраны осколки глиняных горшков, старинная утварь, нательные крестики и предметы быта прошлых веков. Каждый экспонат выступает осколком памяти о повседневной жизни местных гончаров, мастериц, крестьян и казаков. Экспозиция стала ключевым этапом проекта «Казаки по следам истории», который в 2025 году получил региональную грантовую поддержку министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.Церемонию открытия посетили представители власти, духовенства и казачьих объединений. В числе почётных гостей присутствовали:• Фетисов Андрей Викторович – атаман Окружного казачьего общества Саратовской области;• Иванов Николай Николаевич – заместитель главы Петровского муниципального района по общественным отношениям;• Отец Сергий Протасов – благочинный Петровского округа Саратовской епархии;• Матушка Наталья – директор воскресной школы при Храме иконы Казанской Божией Матери;• Безверхов Юрий Александрович – член Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району.В рамках мероприятия руководитель музея Юлия Алексеевна Матюхина презентовала итоги экспедиций и подробно рассказала о работе по систематизации и документированию находок. Организаторы также анонсировали новый проект «Казачья керамика Петровска» – инициативу, направленную на возрождение старинных гончарных традиций. Планируется, что петровские казаки представят его на областной конкурс социальных проектов НКО в 2026 году. Кроме того, гости узнали о завершающей части текущей программы – расширенной казачьей игре «Зарница», которая запланирована на июнь 2026 года.Мероприятие подчеркнуло важность бережного отношения к историко-культурному наследию и необходимости передачи традиций подрастающему поколению. Выставка уже открыта для свободного посещения и позиционируется как образовательный ресурс для школьников, студентов и всех, кто интересуется историей и культурой Петровского района. Ознакомиться с экспонатами можно в часы работы музея «Петровский патриот».