В Саратовской области отремонтируют более 200 километров сельских дорог  

На территории области пятый год подряд действует региональная программа ремонта дорог в сельских поселениях. Все это время программа находится на контроле у губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина.За годы реализации проекта уже отремонтировано 1 377 км сельских дорог. В этом году в нем принимают участие 250 муниципальных образований.«Важным в этой программе считаю то, что муниципалитеты совместно с гражданами самостоятельно решают, какие именно дороги ремонтировать. В первую очередь, это дороги к школам, детским садам, ФАПам и другим социальным объектам», - уточнил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.Он также отметил, что дороги в селах долгое время не ремонтировались по причине недостаточного финансирования, а участие в программе позволяет получить средства из областного дорожного фонда на данные цели. В текущем году выделено 1,34 млрд рублей из расчета 3 000 рублей на каждого жителя.В текущем году реализация проекта продолжается. Запланирован ремонт 734 участков местных дорог общей протяженностью 207,5 км.На сегодняшний день министерством все соглашения на выделение средств на реализацию ремонта с муниципалитетами подписаны. В настоящее время проводятся закупочные процедуры.Подрядчики начнут ремонт при наступлении благоприятных погодных условий. К работам уже приступили в Балашовском, Балтайском, Дергачевском и Федоровском районах области.