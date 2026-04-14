В Саратовской области отремонтируют более 200 километров сельских дорог
На территории области пятый год подряд действует региональная программа ремонта дорог в сельских поселениях. Все это время программа находится на контроле у губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина.
За годы реализации проекта уже отремонтировано 1 377 км сельских дорог. В этом году в нем принимают участие 250 муниципальных образований.
«Важным в этой программе считаю то, что муниципалитеты совместно с гражданами самостоятельно решают, какие именно дороги ремонтировать. В первую очередь, это дороги к школам, детским садам, ФАПам и другим социальным объектам», - уточнил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.
Он также отметил, что дороги в селах долгое время не ремонтировались по причине недостаточного финансирования, а участие в программе позволяет получить средства из областного дорожного фонда на данные цели. В текущем году выделено 1,34 млрд рублей из расчета 3 000 рублей на каждого жителя.
В текущем году реализация проекта продолжается. Запланирован ремонт 734 участков местных дорог общей протяженностью 207,5 км.
На сегодняшний день министерством все соглашения на выделение средств на реализацию ремонта с муниципалитетами подписаны. В настоящее время проводятся закупочные процедуры.
Подрядчики начнут ремонт при наступлении благоприятных погодных условий. К работам уже приступили в Балашовском, Балтайском, Дергачевском и Федоровском районах области.