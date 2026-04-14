19:47 | 13 апреля
К 90-летию Ю. М. Лужкова реализуется комплекс мероприятий общенационального значения
17:00 | 13 апреля
В Саратовской области стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
16:30 | 13 апреля
Определен перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд на скоростных судах
15:03 | 13 апреля
Саратовская молодежь активно присоединяется к волонтерам ФКГС  
13:30 | 13 апреля
В Саратовской области отремонтируют более 200 километров сельских дорог  
13:00 | 13 апреля
В Петровске открылась выставка артефактов петровского казачества
12:30 | 13 апреля
Областной кинофестиваль «Экран и время» покажет фильмы народов России и СНГ
11:30 | 13 апреля
Студент из Саратовской области взял золото на AtomSkills 2026  
10:30 | 13 апреля
«ФАП на колесах» повысил доступность медицинской помощи для жителей  отдалённых сел
10:11 | 13 апреля
Саратовские спортсмены могут получить дополнительную поддержку
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области отремонтируют более 200 километров сельских дорог  

В Саратовской области отремонтируют более 200 километров сельских дорог  

На территории области пятый год подряд действует региональная программа ремонта дорог в сельских поселениях. Все это время программа находится на контроле у губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина.
 
За годы реализации проекта уже отремонтировано 1 377 км сельских дорог. В этом году в нем принимают участие 250 муниципальных образований.
 
«Важным в этой программе считаю то, что муниципалитеты совместно с гражданами самостоятельно решают, какие именно дороги ремонтировать. В первую очередь, это дороги к школам, детским садам, ФАПам и другим социальным объектам», - уточнил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.
 
Он также отметил, что дороги в селах долгое время не ремонтировались по причине недостаточного финансирования, а участие в программе позволяет получить средства из областного дорожного фонда на данные цели.  В текущем году выделено 1,34 млрд рублей из расчета 3 000 рублей на каждого жителя.
 
В текущем году реализация проекта продолжается. Запланирован ремонт 734 участков местных дорог общей протяженностью 207,5 км.
 
На сегодняшний день министерством все соглашения на выделение средств на реализацию ремонта с муниципалитетами подписаны. В настоящее время проводятся закупочные процедуры.
 
Подрядчики начнут ремонт при наступлении благоприятных погодных условий. К работам уже приступили в Балашовском, Балтайском, Дергачевском и Федоровском районах области.
 