Областной кинофестиваль «Экран и время» покажет фильмы народов России и СНГ

просмотров: 155

С 13 апреля в регионе стартует ХХІІ областной кинофестиваль «Экран и время», который в этом году расширяет свой репертуар. Областной киновидеоцентр посвящает его Году единства народов России и представляет лучшие ленты, снятые режиссерами разных народов России и СНГ.Премьерный показ фестиваля пройдет 13 апреля в кинозале «На Рижской». Саратовским зрителям покажут новинку отечественного проката - фильм «Планета» (12+, реж. М. Архипов).В программе «Экрана и времени» 20 фильмов, в том числе «Я вернусь» (16+, реж. А. Ерназаров), «Мы - дети 41-го года» (12+, реж. А. Галиаскаров), «Живы ли вы?» (16+, реж. И. Ягафаров) и другие.На площадках муниципальных кинозалов и Домов культуры кинофестиваль продлится до 31 мая. Почти половину лент можно увидеть бесплатно.