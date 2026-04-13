13 апреля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:30 | 13 апреля
Студент из Саратовской области взял золото на AtomSkills 2026  
10:30 | 13 апреля
«ФАП на колесах» повысил доступность медицинской помощи для жителей  отдалённых сел
10:11 | 13 апреля
Саратовские спортсмены могут получить дополнительную поддержку
18:00 | 12 апреля
В Саратове установили памятный знак герою России летчику-космонавту Олегу Скрипочке [/b]
17:45 | 12 апреля
Сегодня в Саратовской области празднуют 65-летие первого полета человека в космос
18:00 | 10 апреля
В Саратове реализуется инвестиционный проект по производству стекла для медицины и биологии  
17:30 | 10 апреля
12 лауреатов выйдут в финал конкурса «Воспитатель года» в Саратовской области
17:00 | 10 апреля
Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  
16:30 | 10 апреля
Фильмы о космосе одновременно увидят жители Саратова и области
15:30 | 10 апреля
В Саратовской области восстановят 35 воинских захоронений
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Студенты Поволжского колледжа технологий и менеджмента и их наставники приняли участие в XI чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2026» Госкорпорации «Росатом» в Екатеринбурге. AtomSkills — отраслевой чемпионат, проводимый с 2016 года по методике WorldSkills. Он объединяет специалистов атомной отрасли, студентов профильных вузов и школьников в единую экосистему подготовки рабочих и инженерных кадров. Чемпионат собрал участников из 10 стран.
 
В условиях сильной конкуренции студент Олег Паницков занял первое место в компетенции «Электромонтаж — Студенческая лига». Такого результата он добился благодаря высокой квалификации, внимательности и умению работать в условиях ограниченного времени. Олег стал единственным участником, который полностью выполнил поставленную задачу и нашел все неисправности в принципиальной схеме электротехнического и электрического оборудования.
 
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на церемонии награждения отметил:
«Чемпионат — это не только соревновательная арена и место оценки навыков. Это пространство для рождения новых технологических и производственных решений, которые будут направлены на решение отраслевой и национальной задачи — повышение производительности труда».
 
Параллельно с соревнованиями прошли деловая программа и профориентационный трек «Формула карьеры» от юниоров «Росатома» с участием более 2000 школьников и студентов. Также проходила панельная сессия «Подготовка кадров для целей технологического развития» и подписание соглашения между Корпоративной Академией Росатома и Государственным университетом просвещения. Эксперты запустили отраслевой проект «Лидеры отрасли – за производительность труда» по тиражированию передовых практик и внедрению бережливого производства.
 