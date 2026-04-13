Студент из Саратовской области взял золото на AtomSkills 2026  

Студенты Поволжского колледжа технологий и менеджмента и их наставники приняли участие в XI чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2026» Госкорпорации «Росатом» в Екатеринбурге. AtomSkills — отраслевой чемпионат, проводимый с 2016 года по методике WorldSkills. Он объединяет специалистов атомной отрасли, студентов профильных вузов и школьников в единую экосистему подготовки рабочих и инженерных кадров. Чемпионат собрал участников из 10 стран.В условиях сильной конкуренции студент Олег Паницков занял первое место в компетенции «Электромонтаж — Студенческая лига». Такого результата он добился благодаря высокой квалификации, внимательности и умению работать в условиях ограниченного времени. Олег стал единственным участником, который полностью выполнил поставленную задачу и нашел все неисправности в принципиальной схеме электротехнического и электрического оборудования.Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на церемонии награждения отметил:«Чемпионат — это не только соревновательная арена и место оценки навыков. Это пространство для рождения новых технологических и производственных решений, которые будут направлены на решение отраслевой и национальной задачи — повышение производительности труда».Параллельно с соревнованиями прошли деловая программа и профориентационный трек «Формула карьеры» от юниоров «Росатома» с участием более 2000 школьников и студентов. Также проходила панельная сессия «Подготовка кадров для целей технологического развития» и подписание соглашения между Корпоративной Академией Росатома и Государственным университетом просвещения. Эксперты запустили отраслевой проект «Лидеры отрасли – за производительность труда» по тиражированию передовых практик и внедрению бережливого производства.