«ФАП на колесах» повысил доступность медицинской помощи для жителей  отдалённых сел

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, Энгельсская районная больница в 2023 году получила передвижной медицинский комплекс.Комплекс используется для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, он оснащен флюорографом, гинекологическим креслом, аппаратом ЭКГ, портативным анализатором холестерина и глюкозы, ростомером и дефибриллятором. Это позволяет повысить доступность медицинской помощи для населения, даже в отдалённых селах. За время работы проведено более 430 выездов, обследовано порядка 19 тыс. человек.Благодаря мобильности комплекса жители отдаленных населенных пунктов теперь имеют доступ к качественной диагностике, позволяющей своевременно выявлять различные заболевания, в том числе туберкулез и онкологические заболевания непосредственно в населенных пунктах.«Модернизация первичного звена здравоохранения оказала значительное влияние на доступность медицинской помощи сельским жителям, способствуя повышению эффективности диагностики серьезных заболеваний. Благодаря ей существенно улучшилось качество оказания медицинской помощи сельским жителям области», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».