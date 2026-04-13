Саратовские спортсмены могут получить дополнительную поддержку
Саратовские спортсмены, показавшие отличные результаты в турнирах самого высокого уровня, получат дополнительную поддержку. Речь идет о крупных российских и международных соревнованиях, включая чемпионаты и первенства мира и Европы по олимпийским видам спорта.
Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В прошлом году золотые, серебряные и бронзовые награды с международных и российских состязаний по самым разным дисциплинам в Саратовскую область привезли 18 спортсменов.
Также будем премировать и наставников чемпионов. Размер выплат напрямую зависит от уровня соревнований и занятых призовых мест. Максимальная сумма, которую могут получить спортсмены, составляет 130 тысяч рублей, тренеры – 70 тысяч рублей»,- отметил глава региона.
