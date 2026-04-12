Сегодня в Саратовской области празднуют 65-летие первого полета человека в космос

В Парке покорителей космоса губернатор Роман Бусаргин, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Николай Панков, депутаты областной думы от партии «Единая Россия» Антонина Галяшкина и Александр Янклович, а также военнослужащие, волонтёры и школьники возложили цветы к монументу Юрия Гагарина.В рамках праздничных мероприятий состоялся пролет группы самолетов над парком Покорителей космоса с посадкой в аэропорту Гагарин Саратов.В Саратове на площади имени Ю. А. Гагарина прошел митинг, посвященный 65-летию первого полета человека в космосВ мероприятии принял участие глава города Игорь Молчанов. Участники возложили цветы к памятнику первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину.Этот день – не просто дата в календаре. Это символ мужества, мечты и безграничных возможностей человека. Мы гордимся тем, что именно наш соотечественник первым покорил космические просторы, и чтим память о великом подвиге, который изменил мир.На набережной Энгельса у памятника «Перед полетом…» состоялось торжественное возложение цветов.Школьники вместе с преподавателями из СОШ №12 организовали митинг по случаю 65-летия со дня первого полета человека в космос. Патриотическая акция началась с гимна Российской Федерации. В знак памяти и уважения участники мероприятия возложили цветы к подножию скульптурной композиции.В этот день торжественные мероприятия прошли во всех муниципальных районах Саратовской области