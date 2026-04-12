17:45 | 12 апреля
Сегодня в Саратовской области празднуют 65-летие первого полета человека в космос
18:00 | 10 апреля
В Саратове реализуется инвестиционный проект по производству стекла для медицины и биологии  
17:30 | 10 апреля
12 лауреатов выйдут в финал конкурса «Воспитатель года» в Саратовской области
17:00 | 10 апреля
Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  
16:30 | 10 апреля
Фильмы о космосе одновременно увидят жители Саратова и области
15:30 | 10 апреля
В Саратовской области восстановят 35 воинских захоронений
14:00 | 10 апреля
Более ста авторских работ, посвящённых космосу, создали студенты во время «Космического БУМа»
13:00 | 10 апреля
Участники проекта «Наши герои» оценили подготовку операторов БПЛА в Энгельсском политехникуме
12:00 | 10 апреля
Принято решение о дальнейшем расширении Кумысной поляны
11:20 | 10 апреля
Более 3600 учителей и воспитателей в селах отдаленных районов с 1 мая начнут получать надбавку к зарплате
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Парке покорителей космоса губернатор Роман Бусаргин, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Николай Панков, депутаты областной думы от партии «Единая Россия» Антонина Галяшкина и Александр Янклович, а также военнослужащие, волонтёры и школьники возложили цветы к монументу Юрия Гагарина.

В рамках праздничных мероприятий состоялся пролет группы самолетов над парком Покорителей космоса с посадкой в аэропорту Гагарин Саратов.
 
В Саратове на площади имени Ю. А. Гагарина прошел митинг, посвященный 65-летию первого полета человека в космос
 
В мероприятии принял участие глава города Игорь Молчанов. Участники возложили цветы к памятнику первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину.
 
Этот день – не просто дата в календаре. Это символ мужества, мечты и безграничных возможностей человека. Мы гордимся тем, что именно наш соотечественник первым покорил космические просторы, и чтим память о великом подвиге, который изменил мир.
 
На набережной Энгельса у памятника «Перед полетом…» состоялось торжественное возложение цветов.

Школьники  вместе с  преподавателями из СОШ №12 организовали митинг по случаю 65-летия со дня первого полета человека в космос.  Патриотическая акция началась с гимна Российской Федерации. В знак памяти и уважения участники мероприятия возложили цветы к подножию скульптурной композиции.
 
В этот день торжественные мероприятия прошли во всех муниципальных районах Саратовской области