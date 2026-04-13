В Саратове установили памятный знак герою России летчику-космонавту Олегу Скрипочке [/b]

[b]В аэропорту «Гагарин» торжественно встретили участников авиационной экспедицииСегодня, 12 апреля, в международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») на Аллее космонавтов перед пассажирским терминалом более 250 гостей приветствовали участников авиационной экспедиции, посвящённой 65-летию полёта Юрия Гагарина. Экипажи легкомоторных самолётов совершили перелёт по маршруту Саратов — Самара — Оренбург — Байконур — Саратов и приземлились в аэропорту «Гагарин».В День космонавтики в аэропорту «Гагарин» состоялась церемония установки памятного знака Герою России, лётчику-космонавту Олегу Скрипочке, который прибыл в аэропорт в рамках экспедиции. Традиция установки памятных знаков была заложена 12 апреля 2019 года, когда первая в мире женщина-космонавт, герой СССР Валентина Терешкова заложила Аллею космонавтов на привокзальной площади, на которой позже был установлен памятный знак с ее автографом. В настоящий момент на Аллее уже установлено десять знаков космонавтам.Гости праздника смогли пообщаться с космонавтом Олегом Скрипочкой и участниками перелета, увидеть показательные выступления парашютистов Приволжского авиационного поисково-спасательного центра, которые приземлись с флагами на привокзальную площадь перед терминалом. Для желающих была организована возможность познакомиться поближе с самолетами, участвовавшими в перелете.«Особо знаковым для нашего аэропорта является приём финала авиационной экспедиции именно в год 65-летия полёта человека в космос и в рамках Недели космоса. Ведь именно здесь, в Саратове, Юрий Гагарин учился летать, совершил свой первый самостоятельный полёт и приземлился после полета в космос. Мы рады приветствовать всех участников экспедиции и гостей мероприятия. Сегодня мы устанавливаем памятный знак Олегу Скрипочке — Герою России, летчику-космонавту, что ярко иллюстрирует продолжение наших традиций», - отметил Исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.Мероприятие проводилось в рамках «Недели космоса», объявленной Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года № 995. Организаторами выступили Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации, Федерация авиации общего назначения России, а также Саратовский аэроклуб ДОСААФ России имени Ю.А. Гагарина.Фото: Денис Аникин