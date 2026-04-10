Более 3600 учителей и воспитателей в селах отдаленных районов с 1 мая начнут получать надбавку к зарплате

Подписано постановление о дополнительной материальной поддержке педагогических работников, работающих в отдаленных сельских населенных пунктах Саратовской области. С такой инициативой ранее вышел Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, благодаря поддержке которого и было найдено необходимое финансирование.



Сумма надбавки для сельских учителей составит 10 тысяч рублей в месяц, для воспитателей сельских детских садов - 5 тысяч рублей. С 1 мая 2026 года ее будут получать специалисты, проживающие в отдаленных населенных пунктах (за исключение райцентров), в 14 районах: Духовницкий, Пугачевский, Ивантеевский, Перелюбский, Озинский, Дергачевский, Новоузенский, Самойловский, Балашовский, Романовский, Турковский, Аркадакский, Ртищевский и Хвалынский.

Стоит отметить, что вышеназванная дополнительная мера поддержки в общей сложности коснется более 3,6 тысячи педагогических работников.