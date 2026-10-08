Рентгенологи в Красноармейской больнице работают на оборудовании с функцией ИИ

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Платформа с ИИ-сервисами помогает врачам-рентгенологам и другим специалистам работать со снимками: рентгенологическими, флюорографическими, маммографическими.Только за 9 месяцев 2026 года было проведено свыше 18 тыс. флюорографических исследований, более 6 тыс. маммографических исследований, и 13 тыс. исследований на рентген аппарате.«В современном мире медицинская диагностика занимает ключевую роль в обеспечении здоровья жителей, и рентгенологи выступают в числе главных специалистов, способствующих этому важному процессу. Специалисты рентген-службы могут оперативно оценить состояние костей при переломах или обнаружить скрытые патологии, к примеру, онкологические образования на ранних стадиях.Существуют также такие технологии, как компьютерная томография, которая дополняет традиционные методы рентгенографии, позволяя углубить диагностику и улучшить качество медицинской помощи. На аппарате КТ за 9 месяцев 2026 года было выполнено 984 исследования», - рассказал Анзор Бахаев.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».