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Рентгенологи в Красноармейской больнице работают на оборудовании с функцией ИИ

Новости / Здоровье

Рентгенологическая служба Красноармейской районной больницы имеет в своем арсенале современное оборудование с функцией искусственного интеллекта (ИИ)

Рентгенологи в Красноармейской больнице работают на оборудовании с функцией ИИ

Платформа с ИИ-сервисами помогает врачам-рентгенологам и другим специалистам работать со снимками: рентгенологическими, флюорографическими, маммографическими.

Только за 9 месяцев 2026 года было проведено свыше 18 тыс. флюорографических исследований, более 6 тыс. маммографических исследований, и 13 тыс. исследований на рентген аппарате.

«В современном мире медицинская диагностика занимает ключевую роль в обеспечении здоровья жителей, и рентгенологи выступают в числе главных специалистов, способствующих этому важному процессу. Специалисты рентген-службы могут оперативно оценить состояние костей при переломах или обнаружить скрытые патологии, к примеру, онкологические образования на ранних стадиях.

Существуют также такие технологии, как компьютерная томография, которая дополняет традиционные методы рентгенографии, позволяя углубить диагностику и улучшить качество медицинской помощи. На аппарате КТ за 9 месяцев 2026 года было выполнено 984 исследования», - рассказал Анзор Бахаев.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».