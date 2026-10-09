Более 13 тыс. исследований проведено на аппарате УЗИ в поликлинике Энгельсской районной больницы  

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Аппарат Samsung Medison HS 40-RUS был приобретен для поликлинического отделения №2 Энгельсской районной больницы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. За время работы было проведено более 13 тыс. исследований. Особенностью данного УЗИ-аппарата является наличие 5 разъемов для датчиков, что очень удобно для поликлиники в связи с необходимостью частой смены типа исследования.«Ультразвуковая диагностика на сегодняшний день является одним из основных инструментов, с помощью которого врачи проводят обследования сердца, брюшной полости, щитовидной железы, репродуктивных органов, изучают внутриутробное развитие плода и многое другое. Именно УЗИ позволяет ставить верные диагнозы своим пациентам и своевременно начинать эффективное лечение. Благодаря закупке современного оборудования повышается качество и доступность оказания медицинской помощи жителям», - рассказала главный врач больницы Елена Широких.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».