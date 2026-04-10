В Саратове реализуется инвестиционный проект по производству стекла для медицины и биологии  

Региональный производитель стеклянных изделий для электронной промышленности, медицинских и биологических организаций ООО «ТОСС» реализует инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного производства медицинского стекла. Компания презентовала проект в Москве в рамках Дней Саратовской области в ВЭБ.РФ институтам поддержки бизнеса и потенциальным партнерам.Проект предполагает выпуск микроинструмента для вспомогательной репродуктивной медицины и биологии, а также оборудования для проведения процедур ЭКО и работы с биологическими средами.Технология изготовления уже разработана, созданы опытные образцы, которые проходят тестирования с участием практикующих эмбриологов. Приобретён земельный участок площадью 1,2 га, начато строительство производственного здания площадью 1400 кв. м.Проект находится на комплексном сопровождении Корпорации развития Саратовской области.«Общая стоимость проекта — 250 млн рублей. В настоящий момент инициатор находится в поиске соинвестора. Как раз для поиска дополнительных средств на реализацию таких проектов и было проведено мероприятие «Дни Саратовской области в ВЭБ.РФ», — рассказал директор Корпорации развития Александр Храпугин.АО «Корпорация развития Саратовской области»