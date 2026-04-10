12 лауреатов выйдут в финал конкурса «Воспитатель года» в Саратовской области

В Саратовской области начались конкурсные испытания регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В текущем году в конкурсе принимают участие 26 воспитателей.Первый (очно-заочный) тур проводится с 7 по 17 апреля и включает два конкурсных испытания: «Интернет-портфолио» и «Педагогическое мероприятие с детьми». 8 апреля в режиме онлайн-трансляции первые четыре участницы провели занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам «Россия – наш общий дом» и «Наша страна – дружная семья».По результатам первого тура будет сформирован рейтинг участников. 12 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, станут лауреатами и примут участие в следующих испытаниях: «Мастер-класс», «Просветительское мероприятие с родителями», «Брифинг» и «Образовательный форсаж». Они пройдут с 22 по 24 апреля.Имя победителя — лучшего воспитателя Саратовской области — станет известно 28 апреля.