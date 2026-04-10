10 апреля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 10 апреля
В Саратове реализуется инвестиционный проект по производству стекла для медицины и биологии  
17:30 | 10 апреля
12 лауреатов выйдут в финал конкурса «Воспитатель года» в Саратовской области
17:00 | 10 апреля
Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  
16:30 | 10 апреля
Фильмы о космосе одновременно увидят жители Саратова и области
15:30 | 10 апреля
В Саратовской области восстановят 35 воинских захоронений
14:00 | 10 апреля
Более ста авторских работ, посвящённых космосу, создали студенты во время «Космического БУМа»
13:00 | 10 апреля
Участники проекта «Наши герои» оценили подготовку операторов БПЛА в Энгельсском политехникуме
12:00 | 10 апреля
Принято решение о дальнейшем расширении Кумысной поляны
11:20 | 10 апреля
Более 3600 учителей и воспитателей в селах отдаленных районов с 1 мая начнут получать надбавку к зарплате
11:00 | 10 апреля
Педагоги региона борются за звание учителя года
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  

Новости
Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  

Саратов готовится к масштабному празднованию Дня космонавтики. Для жителей и гостей города запланировано свыше 200 тематических мероприятий, объединённых в проект «Космические дни в Саратове».
 
10 апреля стартует программа спортивных и экскурсионных событий. Горожан приглашают на легкоатлетический кросс и пешеходную экскурсию по маршруту, который охватывает «гагаринские места» и историческую улицу Сакко и Ванцетти — символ памяти о людях и событиях, связанных с освоением космоса.
 
11 апреля состоятся чемпионат и первенство города Саратова по велосипедному спорту, где участники смогут проявить силу, выносливость и спортивный азарт.
 
12 апреля, в день 65-летия полёта Юрия Гагарина, откроется праздничный фестиваль и интеллектуальные соревнования «Разумные игры» — турниры по шахматам, шашкам и нардам. Завершит программу тематическая экскурсия, посвящённая жизни и подвигу первого космонавта Земли.
 
Кроме того, в городе пройдут специальные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и образовательных организациях.
 