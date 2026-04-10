Космические дни в Саратове: более 200 событий к празднованию Дня космонавтики  

Саратов готовится к масштабному празднованию Дня космонавтики. Для жителей и гостей города запланировано свыше 200 тематических мероприятий, объединённых в проект «Космические дни в Саратове».10 апреля стартует программа спортивных и экскурсионных событий. Горожан приглашают на легкоатлетический кросс и пешеходную экскурсию по маршруту, который охватывает «гагаринские места» и историческую улицу Сакко и Ванцетти — символ памяти о людях и событиях, связанных с освоением космоса.11 апреля состоятся чемпионат и первенство города Саратова по велосипедному спорту, где участники смогут проявить силу, выносливость и спортивный азарт.12 апреля, в день 65-летия полёта Юрия Гагарина, откроется праздничный фестиваль и интеллектуальные соревнования «Разумные игры» — турниры по шахматам, шашкам и нардам. Завершит программу тематическая экскурсия, посвящённая жизни и подвигу первого космонавта Земли.Кроме того, в городе пройдут специальные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и образовательных организациях.